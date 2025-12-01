違停等友人買鹹酥雞 查獲改造手槍與安毒快篩涉毒駕

cnews204251201a05

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

花蓮縣玉里警分局富里分駐所所長余岸霖、警員郭己瑄等，日前晚間7時40分左右，在轄內富里鄉中山路一帶，查獲一起槍砲、毒品與毒駕案件。玉里警分局表示，兩名員警執行晚間6至8時的巡邏勤務，發現1輛自小客車涉嫌違規臨停。上前攔查後，意外查獲改造手槍與安毒。由於陳男涉藏有毒品也有駕駛行為，員警懷疑涉及毒駕，依新制規定以唾液毒品快篩後，初篩結果呈陽性反應，依法移送偵辦。

廣告 廣告

花蓮縣警局表示，為遏止毒駕歪風，警政署自11月20日起，全面啟用「毒品唾液快篩試劑」，玉里警分局富里分駐所，則是花蓮縣措施上路後，首起透過唾液快篩查獲毒駕案件。

玉里警分局表示，當時陳姓駕駛，載著兩名乘客行經富里鄉中山路段，乘客下車至對面店家購買鹹酥雞，陳男卻未將車輛緊靠道路右側停放，引起巡邏員警注意並上前盤查。過程中，陳男神情明顯緊張，員警查看車內，發現1包二級毒品甲基安非他命。陳嫌起初矢口否認藏毒，但員警憑藉層層提問，循序揭露突破心防，他終於坦承為自己所有。

cnews204251201a06

警方表示，由於陳男涉藏有毒品，也有駕駛行為，員警懷疑他涉及毒駕。依新制規定以唾液毒品快篩後，初篩結果呈陽性反應；附帶搜索時，進一步發現汽車內藏有2顆子彈及1把改造手槍。訊後依違反毒品防制條例、槍炮彈藥刀械管制條例等，移送花蓮地方檢察署偵辦，並依違反道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款制單舉發。

玉里警分局長黃清暉呼籲，民眾切勿心存僥倖，以身試法。警方對毒駕採取零容忍態度，將持續運用唾液毒品快篩試劑，強化查處能量，讓毒駕行為無所遁形，全面守護民眾用路安全。

cnews204251201a07

照片來源：花蓮縣警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

愛滋防治指標達92-96-95 新北衛生局籲定期篩檢

12年通緝犯化名租屋藏身 涉加工毒品警逮人起獲逾2公斤

【文章轉載請註明出處】