違停等朋友遭攔檢! 男子遭查獲「喪屍煙彈」涉毒駕

新北市板橋一名男子，車輛違停路邊，警方上前攔檢，對方自稱是在等朋友，卻是神情緊張，警方針對駕駛座盤查，意外查獲一枚煙彈，一併針對駕駛進行唾液快篩，皆呈現陽性反應，男子持毒又毒駕，當場被依現行犯逮捕。

一輛黑色轎車，來到板橋漢生西路轉角處，違規停在紅線上，巡邏員警恰好經過，上前進行盤查，卻發現男子，神情似乎有些緊張。警方vs.蔡姓駕駛「怎麼會停在轉角這邊，等人喔證件幫我報一下好不好。」

違停等朋友遭攔檢！ 新北男子當場被抓「持毒又毒駕」

男子稱等朋友違停路邊 車上煙彈檢驗後呈陽性（圖／民視新聞）

蔡姓駕駛看似淡定，但警方拿起電子煙看了又看，男子欲言又止，警方隨後在駕駛座，發現一枚煙彈，檢驗後竟呈現陽性反應。警方vs.蔡姓駕駛「這兩個顏色白色跟裡面，有一點點藍藍的都是陽性，除非是完全透明像水一樣就是陰性，你現在就符合這個白色的，你朋友賣了一顆依托咪酯給你。」

蔡姓駕駛除了被查獲持有煙彈 唾液篩檢也呈陽性涉毒駕被逮（圖／民視新聞）

員警一併針對駕駛，進行唾液快篩，同樣呈現陽性，男子開車持毒又毒駕，當場被依現行犯逮捕。新北市保大第二中隊中隊長謝東陞表示「在駕駛座下發現電子煙主機及煙彈，便詢問是否為依托咪酯煙彈，蔡男便主動提供該煙彈，於員警初驗呈毒品陽性反應。」男子違規停車，員警察覺可疑，果然查獲依托咪酯喪屍煙彈，加上涉嫌毒駕，還沒等到朋友，就先進了警局。

