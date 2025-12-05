違停等朋友 59歲男涉藏依托咪酯煙彈唾液快篩再涉毒駕

cnews204251205a07

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

1名59歲蔡姓男子，前（3）日下午3時25分左右，駕駛1輛BMW轎車，涉嫌於新北市板橋區漢生西路巷口，違停等待友人。新北市保安大隊表示，巡邏員警發現後上前盤查，先在駕駛座下方，發現1枚毒煙彈，由於蔡男持毒又有駕駛行為，對他實施毒品及唾液快篩，果然雙雙都呈現毒品陽性反應，隨即當場逮捕蔡男，並依法告發及扣車。

新北市保安大隊表示，第二中隊員警，當天巡邏行經板橋區漢生西路時，發現1輛黑色自小客車，涉嫌巷口違停，於是上前查看。蔡姓男駕駛看到是員警靠近，面露忐忑而且言談間語氣緊張、吞吐不清，眼尖的員警察覺有異，隨即目視在駕駛座下，有電子煙及煙彈。蔡男則主動交出煙彈進行初驗，結果當場呈毒品陽性反應，確認為依托咪酯煙彈。

警方表示，經蔡男同意，員警採集唾液進行毒品快篩，檢測後也呈現陽性反應。再依道路交通管理處罰條例告發，並移置保管車輛。全案訊後依毒品危害防制條例，移送新北地檢署偵辦，並採集尿液送驗，追查是否有公共危險罪刑責。

新北保安大隊呼籲，施用毒品殘害一生，毒駕上路更是全民公敵。駕駛如毒駕後，經毒品唾液快篩檢測陽性者，處新台幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，並均「當場移置保管車輛」及「吊扣」駕照1年至2年；拒測者，處18萬元罰鍰，並當場移置保管車輛及「吊銷」駕照。

照片來源：新北市警方提供

