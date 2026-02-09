南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導

高雄一名男子把車子臨停在飲料店旁的紅線道路上，員警到場請他將車移開，沒想到男子竟反嗆不能下車買飲料嗎，這下讓員警決定不規勸，直接警開單舉發。

"違停紅線"買飲料遭勸離! 駕駛囂張嗆警慘遭開罰

高雄一名男子想買飲料，把車子違規臨停在飲料店旁的紅線道路上，警方獲報前來取締。（圖／社會事新聞影音提供）

員警接獲民眾檢舉，一輛白色轎車，大辣辣違停在紅線上，沒想到駕駛，絲毫不覺得自己有錯，氣噗噗理論。駕駛超生氣，音量越來越大，還反嗆員警，哪裡有違規。事發地點在高雄左營區的華夏路，43歲的林姓男子想買飲料，把車子違規臨停在飲料店旁的紅線道路上，以為車上有乘客，就不算違停，員警獲報到場請駕駛把車開走，但他卻情緒激動屢勸不聽，員警決定不再規勸直接製單告發。高雄市警察局左營分局文自派出所副所長蔡京展表示，經查係林姓男子，於劃設紅線之路段違規臨時停車，警方依道路交通管理處罰條例第55條第1項第3款「在設有禁止臨時停車標誌、標線處所臨時停車」，依法製單舉發。

"違停紅線"買飲料遭勸離! 駕駛囂張嗆警慘遭開罰

仁武區的知名鵝肉店前，被民眾直擊，至少三台轎車，違停在機車道上，疑似都為了買鵝肉。（圖／Threads＠xuanzhi_0610提供）

違停亂象不只一件，仁武區的知名鵝肉店前，也被民眾直擊，至少三台轎車，違停在機車道上，疑似都為了買鵝肉。附近店家表示，生意以前比較好啦，可是現在還是不差啦。民眾表示，6點多7點左右，你來看，旁邊這些就是違停的，他們的停車場可能不夠大啦，一定不夠大啊，生意太好。民眾說，鵝肉店的生意很好，店面附有停車場，但疑似停車格不夠停，警方統計，今年1月截至2月9號，光是員警巡邏開單的違停案件，就多達10件。高雄市警察局仁武分局仁武派出所副所長黃志旭表示，本分局針對網傳影像地點獲報1件民眾檢舉違停報，依據道路交通管理處罰條例第56條1項1款規定，分別可處新臺幣600元以上1,200元以下罰鍰。為了買東西的一時方便，把車輛違停馬路上，不僅影響到其他用路人，還被警方依法開罰，簡直是和荷包過不去。

