違停被拖吊！車主脫序「當街撕封條」 辯「車內睡覺」

苗栗縣 / 綜合報導

苗栗警方取締違規停車，1名進口車主發現愛車被拖吊，他趁拖吊車停等紅燈時，撕毀門縫上的黃色封條，並且坐進駕駛座，一路跟回拖吊場，還向警方謊稱自己是在「車內睡覺」，企圖脫罪，但脫序的過程，通通都被行車紀錄器與路口監視器拍下，這名車主除了罰單要繳，因為破壞封條的行為觸犯刑法「妨害公務罪」，一併送辦。

進口轎車因為違規停車，被警方取締拖吊，拖吊車前往拖吊場途中，遇到紅燈停了下來，跟在後方的車主，突然走了過來，接著打開駕駛座的車門，坐了進去。

廣告 廣告

再從另外一個角度來看，車主動手撕開車門上的封條，還甩了好幾下，接著就進到車內，以為神不知鬼不覺，但拖吊車的行車紀錄器，以及路口的監視器，都已經把發生情況都清楚拍下來。

事情發生在昨(20)日上午9點多，苗栗警方在苗栗市站前路取締違規停車，這輛進口轎車前後車門的門縫處，都被貼上黃色的封條，車輪也已經上架拖離現場，車主破壞封條坐進駕駛座，一路來到拖吊場。

苗栗縣警局交通隊副隊長林宏明說：「後面同行車輛民眾，逕自撕毀封條，開啟該被拖吊車輛，跳上駕駛座。」車主向警方辯稱，他只是在車內睡覺，人在車上開違停的罰單就好，企圖規避法律責任，但警方調出畫面讓他無話可說。

苗栗縣警局交通隊副隊長林宏明說：「有關民眾撕毀封條部分，依刑法第139條，妨害公務罪偵辦。」警方強調，車輛違規的部分還是會依法取締，車主破壞封條甚至上車的脫序的行為，明顯觸法罪加一等，一併移送法辦。

原始連結







更多華視新聞報導

停白線9天返國「就地變違停」 愛車被拖車主怒

新北市9月試辦「拖吊前廣播」 「這些區域」違停直接拖吊

違停不聽勸！11hrs吞2罰單 女車主飆罵店家拍桌討錢

