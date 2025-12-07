違停被開單竟持斧砍女警！幸穿防彈背心「阻擋部分攻擊」無生命危險

台南市崇德路昨（6）日晚間8時許發生一起襲警事件，2名員警前往取締路邊違規停車，駕駛在收到紅單後，趁員警轉身準備離開時，突然從車上拿出斧頭衝上前，朝其中一名女警背部連砍數下。

2名員警隨即合力將其壓制在地並呼叫支援，附近民眾見狀也上前幫忙。所幸女警當時身穿防彈背心，減輕了攻擊帶來的傷害，送醫縫合治療後，並無生命危險。

該名駕駛被逮後聲稱，因同一個月內在同一地點連收2張違停罰單，認為警方刻意為難他，才一時情緒失控持斧攻擊。

至於斧頭來源，友人則表示，駕駛平時喜歡露營，車上放著用來架帳篷的斧頭，事發當下他外出買晚餐，回來發現被開單後，做出衝動行為。

警方已將駕駛依殺人未遂及妨礙公務現行犯移送台南地檢署偵辦。

※犯罪行為，請勿模仿

