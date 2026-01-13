違停車突開門！害雙載機車撞摔 後方貨車神閃避

駕駛突然打開車門，一部直行的雙載機車連人帶車重摔在地。（圖／東森新聞）





今（13日）上午在新北新莊，一名駕駛違規臨停路邊，開車門時也未注意後方來車，造成直行的雙載機車撞上，騎士夫妻慘摔，還好後方貨車緊急反應，方向盤一打，閃到對向車道並緊急剎車，才沒有釀成嚴重意外。

黑色轎車違規臨停路邊，駕駛突然打開車門，一部直行的雙載機車反應不及，直接撞了上去，騎士與乘客連人帶車重摔在地。此時後方貨車往左急閃，被迫開到對向車道閃避並緊急剎車，才在千鈞一髮之際，閃過坐在地上的騎士與乘客。

當下這一撞，機車後座乘客瞬間摔了出去，騎士失去重心後也摔落地面，轎車因此左右大力晃動，車殼零件四散在路上。而開車門的駕駛意識到自己闖禍，連忙下車查看兩人傷勢，但這一撞實在太痛，機車騎士與乘客都坐在地上，久久無法自行起身。

附近店家：「他一開門機車就撞上去，撞得力道還滿大的，發出很大的聲音。開車的是一對滿年輕的小女生，她們也嚇到了，摔倒的人也很驚嚇，因為這邊剛好是巷口，有時候不小心就會擦撞，還滿頻繁的。」

根據警方調查，肇事的41歲駕駛於13日上午11點多，違規停在新北新莊幸福路紅線路段，且停在消防栓旁，下車時未注意後方來車，造成直行機車夫妻撞上受傷。肇事轎車車門當場變形，機車則橫倒在地。

這起事故造成這對夫妻，先生右膝蓋、右髖骨擦挫傷，後座妻子雙腳擦挫傷、左肩挫傷，兩人雙雙就醫治療。

新北市新莊分局交通分隊小隊長周豐榮：「雙方駕駛酒測值均為0，未依規定開啟車門部分，依《道路交通管理處罰條例》第56條之1舉發。」

違規在先，又粗心直接開車門，造成騎機車的夫妻慘摔，還好後方貨車駕駛反應迅速，急煞急閃，才沒釀成更嚴重的傷害。

