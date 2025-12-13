違停車窗微開露餡！花蓮警眼尖揪出「毒品通緝犯」 起獲各式毒品及磅秤

警眼尖逮毒犯！車內搜出各式毒品安非他命、依託咪酯以及磅秤。（圖／TVBS）

花蓮警方巡邏時眼尖揪出通緝犯，成功查獲一輛行動運毒車。4日上午10點半，員警在花蓮東海六街發現一輛違規停在黃網格上的車輛，原本只是例行勸導，卻意外透過微開的後車窗認出後座男子是通緝犯。警方迅速通報支援，在車內查獲安非他命、依託咪酯等毒品，以及彩虹菸和磅秤等販毒工具，當場逮捕車內3人，包括30歲謝姓駕駛及54歲胡姓通緝犯，懷疑他們是以車輛為據點進行毒品交易。

花蓮警方4日上午10點半在東海六街巡邏時，發現一輛車違規停在黃網格線上，員警上前勸導，駕駛也配合準備將車開走。然而，當員警離去時，透過後座微開的車窗發現後座男子面貌很眼熟，立即一邊通知偵查隊，一邊尾隨在後。

員警再次攔查該車，先以檢查車籍為由降低嫌犯戒心，表示「我查名字怪怪的」，要求駕駛熄火配合調查。原來後座的乘客正是偵查隊正在追捕的54歲胡姓毒品通緝犯。警方通知支援後，3分鐘內增援警力即時趕到，順利控制車內嫌犯。

胡姓男子看到警方持有花蓮地院核發的搜索票，只能乖乖配合。吉安分局偵查隊長張淑光表示，在該車上發現有安非他命以及依託咪酯毒品，當場依毒品危害防制條例將謝姓駕駛和胡姓男子逮捕。另外，警方以唾液檢驗試劑對駕駛進行檢測，發現呈現毒品陽性反應，依道路交通管理處罰條例第35條舉發。

車內除了藏有大量毒品，還有彩虹菸、安非他命，甚至磅秤，警方懷疑這群人可能是行動運毒車，載著毒品到處交易。初步調查，車內3人是相互認識的朋友，30歲謝姓駕駛涉嫌持有毒品，胡姓男子則涉及販賣毒品。所幸員警眼尖，即使車窗只有一點點縫隙，也能用鷹眼揪出通緝犯。

《TVBS》提醒您：

◎珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬

◎毒品防制諮詢專線：0800-770-885

