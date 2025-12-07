"違停遭取締"引發不滿 台南男子持登山斧砍傷執勤女警

南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導

台南市一名女警進行取締違規停車開紅單時，竟遭陳姓轎車駕駛拿登山斧連砍多下，所幸送醫急救，沒有生命危險；嫌犯之前就因為妨礙公務被判刑，這次疑似一個月收到2張違停罰單，昨晚去買晚餐又被開單，心生不滿，才會拿出放在車上的登山斧行兇，訊後被依殺人未遂罪嫌羈押獲准，而台南市長黃偉哲也在練書上發文，嚴正譴責暴力。





不滿遭取締違停！ 台南駕駛持登山斧砍女警

嫌犯違停被開單，竟趁著員警轉身離去，拿出登山斧朝女警背部連砍。（圖／民視新聞）

兩名員警正對著違停、閃黃燈的汽車開單，這時汽車駕駛剛好提著便當回來，立刻收到員警剛開的罰單，沒想到他竟趁著員警轉身離去，拿出器械對著女警背部連砍好幾刀，很快就被兩名員警反身制伏在地。目擊民眾說看到嫌犯被抓有抵抗，還好最後有順利抓到。也覺得太離譜了，動不動就拿東西出來，被砍的不就很倒楣嗎。

驚悚的砍警案發生在台南崇德路，值勤員警接到民眾投訴，前往取締熱點依法舉發。陳姓男子疑似一個月收到2張違停罰單，心生不滿才會行兇，但單開、遞單的都是男性員警，嫌犯卻只敢對相對弱小的女警下手，拿出登山斧狂砍。





不滿遭取締違停！ 台南駕駛持登山斧砍女警

法執行公務遭到失控民眾砍傷，女警送醫縫合治療，沒有生命危險。（圖／民視新聞）





事發後台南市長黃偉哲也在臉書上發文，強調民眾不理性行為絕不寬貸！也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為。事發後警察局局長派督察慰問，黃姓女警是警專32期畢業，任職10年多，值勤經驗豐富，卻沒想到和同事依法執行公務，居然遭到失控的民眾砍傷。還好女警送醫縫合治療，沒有生命危險。

而攻擊員警的陳姓男子，9年前的黑歷史也跟著曝光。2016年他就曾經因為不滿車被拖吊，居然從家裡拿出登山刀朝拖吊車方向丟擲，因此和員警發生衝突扭打，被依妨礙公務送辦，處有期徒刑4個月。這回他更是變本加厲，直接拿登山斧攻擊女警，被殺人未遂及妨礙公務現行犯移送偵辦，犯行重大，有反覆實施及逃亡之虞，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。





