違停遭盤查稱有拒絕權利 警民當街爆口角衝突

台北市 / 綜合報導

警民當街爆發衝突，發生在台北市內湖！駕駛違停被盤查，除了拿出加熱菸讓警方檢查，也打開車門提供檢視，只因為說了有拒絕的權利，沒想到被嗆聲，說把警察當狗、當小弟！當事人朋友全程錄影，更發文強調，自己從頭到尾沒有大聲，也沒有惡言相向，指控員警情緒失控，引發熱烈討論！警方強調，根據警察職權行使法，依客觀合理判斷，易生危害的交通工具，可以盤查駕駛身分，於法有據。

違停駕駛VS.台北市內湖分局員警說：「好啦，(我是你小弟就對了啦，你把我當作狗喔)，沒有，我沒這樣說話，阿SIR你講話，不要這麼衝動，你不要這麼生氣。」

盤查違停車輛和駕駛，卻查出滿腔怒火，警民當街爆發口角，就怕衝突一觸即發，另一名警察跳出來。

台北市內湖分局員警VS.違停駕駛說：「(你要不要冷靜一點)，我從頭到尾講話都，我沒有大聲，我沒有怎樣，我很冷靜耶，是你們這位太衝動了，(你現在可不可以配合一點)，可以，(我在做工作，你在跟我說什麼，我也可以拒絕啊)，(你還跟我講警察職權行使法)。」

僵持不下從違停盤查，吵到警執法第八條第二項，有客觀合理判斷，易生危害的交通工具，有事實足認有犯罪之虞者，才能檢查交通工具，駕駛認為盤查不合理，但警方秀出關鍵。

台北市內湖分局員警VS.違停駕駛說：「加熱菸喔，(對啊)，你有沒有用電子煙，我知道這個(加熱菸)開放了，有違禁品嗎，沒有喔。」駕駛翻了口袋打開車門，只因為說了有拒絕的權利，雙方就吵了起來好在首都警察，沒掉漆法條背得滾瓜爛熟。

台北市內湖分局員警VS.違停駕駛說：「你現在交通違規就是，客觀合理易生危害啦，(講慢一點)，你不要跟我講那些啦，(你們阿SIR，你們說的都對)，那是你講的喔，我什麼都沒講喔，(對啊，我錯我錯我錯)，(我好像蚊子一樣，嗡嗡嗡)。」

警方目視檢查合法合規，但民眾遇到盤查確實有拒絕的權利，認為不合法可以當場表達異議，要求製作紀錄如果沒有搜索票，也可以拒絕開後車廂查看私人包包，吵架只是耽誤時間罰單也還是得收。

