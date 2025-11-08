違停遭盤查! 通緝犯拔腿狂奔 熱心民眾指引助警逮人
中部中心/王俞斐、李柏瑾 台中報導
台中警方凌晨巡邏，發現有男子形跡可疑上前盤查，男子因為身揹兩條通緝，拔腿狂奔，雙方展開追逐，最後員警在熱心民眾指引下，順利在停車場逮到人，將這名通緝犯逮捕歸案。
通緝犯違停遭員警盤查 大街上拔腿狂奔(圖/警方提供)
巡邏員警，發現小貨車形跡可疑，立刻上前盤查。男子看上去，有些心虛，嘴裡說找老闆，下一秒卻拔腿狂奔，溜進巷子裡。雙方在大街上，展開追逐，男子一度消失在，員警的視線範圍，幸好有熱心晨運啊北，幫忙指路。
台中通緝犯遭盤查拔腿狂奔 熱心民眾協助指路員警順利將人逮捕歸案(圖/警方提供)
員警循線，來到超市前，又碰上熱心婦人，給出關鍵提示。最終員警在停車場內，逮到王姓男子，而他之所以會心虛逃逸，原來是因為身揹兩條通緝。
40歲王姓男子因為毒品和公共危險案遭到通緝 最終還是難逃法網(圖/警方提供)
40歲王姓男子，因為毒品和公共危險案遭到通緝，這回因為車輛違停露餡，遭到員警盤查，在街頭展開500公尺追逐，但最終還是，難逃法網。
原文出處：台中通緝犯遭盤查拔腿狂奔！ 熱心民眾指路助警順利逮捕歸案
