違停遭開單暴怒砍女警！斧頭男9年前「愛車被拖」毆警 黑歷史起底

台南市中西區昨天（6日）晚間發生一起嚴重襲警事件。（圖／翻攝記者爆料網）

台南市中西區昨天（6日）晚間發生一起嚴重襲警事件。一名40多歲陳姓男子因不滿違規停車遭開單，竟持斧頭朝正在執勤的黃姓女警連劈數下，所幸女警身穿防彈背心擋下大部分攻擊，僅肩背多處受傷，經送醫縫合後已無生命危險。據悉，陳男並非首次襲警，過去就曾因愛車遭拖吊和員警扭打，被判刑4個月。

警方表示，事件發生於昨天晚間8時30分左右，地點位在崇善路沿線商家密集區，為違停熱點。陳男當時因違停被黃姓女警取締，未料接過罰單後突然情緒失控，轉身從車內抽出野營斧，朝女警猛力揮砍。幸運的是，女警身上穿的防彈背心擋下大部分攻擊，僅肩背多處受傷，經送醫縫合後已無生命危險。

廣告 廣告

據了解，陳男被壓制後情緒激動，隨即被帶回派出所偵辦。初步調查顯示，陳男在過去一個月內，已在同一地點連續收到兩張違停罰單，昨晚外出購餐時再次被開單，疑似因此心生怨懟，加上他平時有露營習慣，車內長期放置斧頭，遂於情緒失控下持斧攻擊女警。

事實上，陳男過去已有襲警前科。2016年間，他因愛車遭拖吊，竟持登山刀追逐拖吊車，並與前往處理的員警爆發扭打，造成員警多處挫傷，後遭法院依妨害公務罪判刑4個月。檢方今天（7日）複訊後，已向法院聲請羈押獲准，目前全案依殺人未遂、妨害公務等罪嫌偵辦中。

針對此次襲警事件，台南市警局嚴正譴責暴力行為，強調員警依法執勤取締違規，是為維護交通秩序與公共安全，民眾若對處分有疑義，應循行政救濟途徑申訴，絕不可以暴力挑戰公權力。警方也呼籲，近期節慶活動多、交通流量大，民眾應配合交通規範，以免釀成憾事。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

男21年不敢獨自出門！驚悚病因曝光 腦中夾出「10公分活蟲」

賴瑞隆兒爆霸凌 名醫揭親身經驗「為10元被揍肚」：他們不認為有錯

她胸悶看診巧遇高大成！驚呼「法醫有看活人」 網笑喊：幸好妳是自己找他