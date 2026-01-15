違停還咆哮！林口男霸占車道 反嗆要檢舉客運司機

（記者許皓庭／綜合報導）新北市林口三井 Outlet 附近於昨（14）日傍晚發生行車衝突。一名黑色轎車駕駛疑似因紅線違停並占用右轉專用車道，阻礙後方客運通行，遭司機長按喇叭警示後，該男子竟下車當街對司機怒吼並揚言檢舉。雙方在下班尖峰時段的繁忙街頭爆發激烈口角，導致路口一度進退兩難，衝突持續約兩分鐘，隨後才恢復交通順暢。

圖／林口三井 Outlet 附近於昨（14）日傍晚一名轎車駕駛疑似因紅線違停並占用車道，阻礙後方客運通行，遭司機長按喇叭警示後，該男子竟下車當街對司機怒吼並揚言檢舉。（翻攝 社會事件新聞影片 X

根據目擊民眾提供的資訊，事發時突然聽到客運傳出刺耳且急促的喇叭聲。他發現黑色轎車停在紅線上，位置恰好卡在右轉專用道，導致客運車身過大無法通過。現場影像顯示，黑色轎車男駕駛穿著紅襯衫、打著領帶，下車後情緒激昂，不但未盡速移車，反而要求客運司機往後退或採取其他轉彎路線。客運司機則當場嚴正回應，是轎車占用右轉道才導致無法通行，雙方火藥味十足。

廣告 廣告

目擊民眾指出，該路段的標線劃設相當清楚，中間車道限定直行，客運依規定必須走最右側的右轉道，根本不可能配合轎車任意變換位置。他認為，在車流量龐大的下班尖峰時間，轎車占用轉彎專用道且不願禮讓的行為「相當誇張」，且周圍民眾也被喇叭聲與爭吵聲驚動，紛紛駐足圍觀。

該路段鄰近林口購物熱區，周邊商家與診所林立，平日車流量極大。為了維持交通效率，相關路口周邊大多劃設紅線禁止臨時停車。儘管此次衝突雙方最後各自離去，交通並未長期中斷，但黑色轎車占用車道的行為已引起地方社群關注。

警方呼籲，駕駛人行經繁忙路段應遵守交通標誌與標線指示，切勿在紅線區域違規停放。若占用車道導致後方車流回堵，除了可能面臨交通違規罰鍰外，若因此造成交通危險，亦可能涉及相關法律責任。民眾若遇行車糾紛，建議保持冷靜並通報警方到場協助，避免在街頭發生肢體或言詞衝突。

更多引新聞報導

國道變菜市場！新店隧道自撞翻覆 高麗菜屍橫遍野

A-Lin婚變傳聞再起 知情人士曝夫妻未離婚、只是各忙各的

