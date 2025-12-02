違停還比兇！竹東男不爽被叭拿槍恐嚇…新聞都他畫面 嚇到「帶槍投案」

記者羅欣怡／新竹報導

30歲劉姓男子在路上違停，後方車輛無法通過。（圖／翻攝自《洪門黑豪山》）

新竹縣竹東鎮一名男子11月30日行經長春路時，因前方轎車違停擋住去路，於是按喇叭提醒移車讓路，但卻引爆30歲劉姓車主的怒氣，開了車門直接拿出一把短槍，一臉兇狠的在馬路上叫罵後離去。警方事後鎖定目標準備抓人前，劉男因當晚看到媒體報導都是他的畫面，昨（1日）深夜「帶槍投案」，目前槍枝已經送驗，確認是否具有殺傷力。

畫面中，直行的駕駛被前方轎車擋住去路，想超車，對向的車又一直來，只好按了按喇叭提醒違停的劉姓車主移車。但沒想到，車主一臉不悅的出現，原以為他開了車門，是要上車移車，但人上半身塞進車裡，幾秒鐘後，從車上拿出一把短槍，對著駕駛叫囂恐嚇。

廣告 廣告

劉男被叭到不爽，開了車門拿槍恐嚇。（圖／翻攝自《洪門黑豪山》）

駕駛見狀也不想起衝突，電話報案後先行離去，竹東警方後續鎖定車牌，確認車主就是劉姓男子，正準備抓人時，劉男就因看到新聞報導都是自己持槍的畫面，嚇到不知所措，昨日晚間10時許趕快帶槍投案。

劉男昨晚發現新聞上都是自己的持槍畫面，嚇到帶槍投案。（圖／翻攝自《洪門黑豪山》）

據了解，劉男當時臨時違停，到旁邊店家買東西，但聽到對方在門外狂按喇叭，出來移車時，對方還是持續按喇叭挑釁，一時火氣上來，才會拿槍嚇阻。

劉男說，槍枝是從遊戲店買來的空氣槍，平時放車上防身用，至於是否有殺傷力，警方也已經將槍枝送驗，後續將依恐嚇、社會秩序維護法送辦。

更多三立新聞網報導

一塊土地變大家分！運將「燒親姊家、撞斷姐夫腿」法官怒：無人亡屬僥倖

新竹BMW暴衝女騎士卡車底！10多人「抬車救人」畫面曝 網讚：最美風景

竹市BMW暴衝撞4車！女騎士「被壓車底」路人＋騎士抬車救人

畫面曝光！竹東男馬路違停被叭 氣到「拿槍恐嚇」嗆聲…手還一邊抖

