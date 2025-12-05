違停非現行犯！控警「違法盤查」要求看口袋還搜車

黑衣駕駛紅線違停挨罰單，控警「違法盤查」。（圖／TVBS）

台北市一起違規停車事件引發駕駛與警方間的執法爭議。一名男子紅線違停被開罰，他表示自己全程配合，但當警方要求檢查他的口袋及車輛時，他質疑警方的執法權限，認為自己並非現行犯，警方頂多只能盤查身分而非搜車，這番言論導致雙方爆發言語衝突。整個過程被駕駛親友及警方同時錄影存證，最終警方僅依法開出違停罰單。

黑衣駕駛紅線違停挨罰單，控警「違法盤查」。（圖／TVBS）

這起事件發生在4日凌晨，台北市內湖街頭。男子半夜出門吃消夜，將車輛停在紅線，引起警方注意。當被要求配合檢查時，該名黑衣駕駛向警方表示，自己不是現行犯，質疑警方憑什麼要求開門搜車，並引用警察職權行使法，認為警方只能盤查他的身分。

面對駕駛的質疑，員警回應表示自己可以依法檢查交通工具，因為對方已經違反交通規則，屬於客觀易生危害的情況。然而，當駕駛持續解釋自己的權益時，警方顯得不耐煩，表示駕駛雖然配合但一直在旁邊講解，「就像蚊子一樣，一直給我嗡嗡叫」，並強調開完單就會讓他離開。

當事駕駛事後表示，自己知道違停是錯誤的，也願意接受開單與身分查驗，但不明白為何警方還要搜索他的身體和車內，並擔心如果不配合檢查，警方不會讓他離開。他認為當時警方態度激動，甚至指責他把警察當「小弟」、「小狗」，並不斷接近他。

康樂派出所副所長游文忠表示，經查當時並無具體違法情事，警方僅針對紅線停車部分依法舉發。警方也澄清，當時並未搜車，只是用眼睛觀察有無違禁品，開完罰單後就讓駕駛離開。

警方在街頭執法，如何在維護治安與尊重民眾權益之間取得平衡？一張違停罰單引發的盤查糾紛，執法者與民眾各有立場。

