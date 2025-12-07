違停駕駛斧砍女警 陳以信「若在美國早擊斃」：絕對支持警方用槍權力

陳以信挺警方執法，希望警方該用槍就用槍。翻攝陳以信臉書、資料照片



恐怖襲警惡徒！昨天（12／6）台南市崇德路，一名黃姓女警與同仁執勤時，取締一輛白色違停車輛，沒想到女警完成後準備離開時，駕駛竟持斧頭朝女警背部、肩膀、手臂猛砍，惡徒隨即遭制伏移送法辦。女警因為有穿防彈背心，因此保護住重要部位，幸無生命危險。對此，有意角逐台南市長的國民黨前立委陳以信指出，他力挺警方該用槍就用槍，若當上市長也會補上警察人力缺口。

台南市警方指出，崇德路小客車違停，女警與同事前往查處，勸離駕駛並依法開立舉發單，原本駕駛情緒平靜，但就在警方背對駕駛時，他突然從車上拿出斧頭追砍女警，隨即遭女警和同仁聯手制伏。

陳以信臉書發文表示，看到新聞感到震驚與不捨，他認為第一線員警執勤風險極高，社會應給予警察更完整的制度支持與安全保障。他也說，對台南女警執勤遭砍殺覺得不可思議，這情形在美國，恐怕行凶民眾早被警察開槍擊斃。

陳以信強調，他絕對支持警察用槍權力，該用槍的時候就用槍，這是維持公權力的必要手段，他也是警察子弟，過去擔任立委時一直力挺警察，台南警察人數很不夠，至少缺少400名，所以台南警察勤務特別多，經常負荷過重而出狀況，他力挺警察到底，如他當上台南市長將補上警察缺口，而且要鼓勵警察在必要狀況時勇敢用槍，市長與市民都會作為警察最大的後盾。

陳以信也認為，警察依法執勤時，面對具高度危險的暴力情境，必須有足夠、明確且可被信賴的用槍與防護機制，才能有效維持治安與公權力。他支持警察依法、合比例、必要時果斷使用武力與警械，同時也應配套強化訓練、裝備與事後調查機制，讓員警在保護人民與自我防護之間有清楚的依循。

