違反停火協議！以色列再度空襲黎巴嫩首都 擊斃真主黨二號人物

以色列軍方表示，他們在23日對黎巴嫩貝魯特的一次空襲中，成功暗殺了真主黨（Hezbollah）的最高軍事指揮官塔巴塔巴伊（Haytham Ali Tabatabai）。真主黨隨後證實，塔巴塔巴伊和另外兩名指揮官在這次襲擊中喪生。

真主黨的最高軍事指揮官塔巴塔巴伊。（圖／美聯社）

《Axios》23日報導，以色列23日成功暗殺了真主黨最高軍事指揮官塔巴塔巴伊。真主黨隨後證實該消息。這是自一年前達成停火協議以來，以色列對真主黨領導人進行的最重大一次襲擊，也是以色列五個月來首次襲擊貝魯特。

據報導，近幾週以色列加強了對黎巴嫩真主黨的打擊力度。以色列聲稱，此舉是因為真主黨正在努力重新武裝並重建其在黎巴嫩的軍事能力。以色列情報官員聲稱，塔巴塔巴伊是真主黨內部反對黎巴嫩政府解除真主黨武裝決策的主要聲音，為真主黨僅次於政治領袖納卡西姆（Naeem Qassem）的第二號人物，他積極推動結束停火並恢復與以色列的戰鬥。塔巴塔巴伊是以色列暗殺其前任後，被任命為真主黨的軍事領導人。

真主黨醫護人員聚集在遭以色列空襲的現場。（圖／美聯社）

以色列空軍發射的飛彈擊中了貝魯特南郊一座10層建築的第4層和第5層。該地被視為真主黨的據點。根據黎巴嫩衛生部的數據，襲擊造成五人死亡，二十多人受傷。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，他是根據國防部長和國防軍總參謀長的建議下令襲擊的。美國高級官員向《Axios》表示，以色列並未提前通知美國這次襲擊的具體時間、地點或目標。以色列官員證實美國未被提前告知。

2016 年美國國務院將塔巴塔巴伊列為「特別指定全球恐怖分子」。塔巴塔巴伊多年來一直受到美國政府通緝，美國曾懸賞500萬美元（約1.5億元新台幣）以獲取逮捕他的情報。

