違反國安法3罪成立！ 黎智英的傳奇人生：從媒體大亨到政治犯

黎智英在香港白手起家創業致富，從媒體大亨，變成中國大陸最著名的政治犯，有人說他是香港的良心，在北京當局眼中卻如芒刺在背。

壹傳媒集團創辦人黎智英違反香港《國安法》，今天（15日）判決出爐，法官裁定2項串謀勾結外國勢力及1項煽動罪名成立，判決日待定，最重恐判終身監禁。

綽號「肥佬黎」的黎智英，12歲逃離中國大飢荒，身無分文卻具有獨特創意，在香港創立佐丹奴，更創辦壹傳媒，改變港台媒體生態，正反評價兩極，後來狗仔隊教父搖身一變，為香港民主發聲，成為北京當局的眼中釘。

黎智英被捕前，接受英國廣播公司最後一次訪問，曾經透露讓人恐懼，是最低成本，最有效控制你的方法，但唯一可以擊敗威嚇的方法，就是面對恐懼，不要讓他們把你嚇倒。

黎智英曾說如果我後退，反抗勢力就會失去動力，從億萬富翁成為中國大陸最懼怕的批評者，更牽動中美關係敏感神經，美國總統川普曾當面希望大陸國家主席習近平放人，身陷獄中的黎智英，還能發揮什麼能量，全世界都在看。