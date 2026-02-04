違反國籍法可以「從寬認定」？王世堅稱大家要心胸開闊...黨內人士痛批：蹭藍白的癟三又在幫李貞秀講話

民眾黨六名新科不分區立委日前宣誓就職，其中包括爭議不斷的中配李貞秀，而其因未放棄中國國籍，挨批違反《國籍法》有關外籍人士擔任公職的規定；然而民進黨立委王世堅受訪時卻稱，當初法律沒訂好，認為達到標準的中配可以「從寬認定」，引起爭議。對此，有黨內人士痛斥，「這個蹭藍白的癟三又在幫李貞秀講話了。」

王世堅接受黃暐瀚電台節目採訪，談到李貞秀任立委爭議，他表示，「早知如此，何必當初？」他說當時要就不要讓中配嫁到台灣，可以用更嚴格的方式限制，一旦來了，個人覺得既來之則安之。

廣告 廣告



王世堅說，有的中配來了十幾二十年，也都有小孩和家庭，他相信他們跟中國的連結已經切得很清楚了；如果國家當時有訂規矩，要求中配不能參選，或參選只能在地方議員或里長，涉及國家大政的監督執行部分不能參與，當初就應該訂好這些規定。



王世堅表示，現在再來修訂還來得及，但先前達到標準但沒有規定到的中配，「我覺得可以從寬認定他」。他說，因為要監督立委是否可能出賣台灣的國家利益，是不是在執行他的政治立場或會跟台灣站在一起，這一點有質疑可以透過很多單位對其監督了解。



王世堅稱：「我覺得犯不著在這個議題，過去規定是怎麼定的，或者定的不是那麼清晰的，我們再來把它重新規定，把它修好就好喔，那我認為不必要在這樣子的枝節上，因為我們國家還有太多事情需要大家合作。」



王世堅更說，即使容許這一位是有爭議的中配，但如果大家心胸開闊、雍容大度來接受，表示台灣不分朝野、藍綠白，其實台灣的政治是那麼有雅量的，是真正的自由民主多元。



對此，黨內人士痛批，「這個蹭藍白的癟三又在幫李貞秀講話了。」

(圖片來源：三立新聞網)

更多放言報導

陳嘉宏評論稱王世堅符合台北市民胃口...曾韋禎留言狠酸：品味與顏振凱一樣低劣，難怪你們會是好朋友

遭圍剿發文...吳怡農以蕭美琴昔被批「中國琴」為鑑...周玉蔻留言嗆聲「汙衊最凶殘的就是你的堅哥！」：別對王世堅的無良紀錄裝傻