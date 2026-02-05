違反承諾！武裝團體闖奈及利亞兩座村莊 恐怖射殺近200死

奈及利亞兩座村莊分別遭到武裝團體血洗，傳出將近200人死亡，據了解，武裝份子先前曾和其中一座村莊的村民們達成非正式協議，但最終仍違反承諾發動攻擊。

奈及利亞當地時間3日，中部一座村莊發生槍手闖進村莊大肆射殺村民，過程中還焚燒民宅跟店家，造成至少170人死亡，當地議員指出，凶手是一群伊斯蘭武裝團體。

而在奈及利亞北部另一座村莊，3日深夜也被武裝團體襲擊，造成至少25人死亡，當地官員表示，武裝分子5個月前跟村民達成非正式協議，保證不會發動攻擊，但最後還是違反協議。

國際中心／陳韋仁 編撰 責任編輯／張碧珊

