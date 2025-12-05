違反重訊規定！1上市公司遭證交所開罰

寶綠特資源再生工程股份有限公司（寶綠特-KY，6887）被臺灣證券交易所處罰新台幣3萬元的違約金。（示意圖／東森新聞）





上市櫃公司在資訊揭露上必須嚴謹，任何一點錯誤都可能觸犯法規。寶綠特資源再生工程股份有限公司（寶綠特-KY，6887）近日一則主管異動公告的日期錯誤發布更正，並被臺灣證券交易所認定違反重大訊息規定，遭到處罰新台幣3萬元的違約金。

根據寶綠特-KY在11月26日發布的公告顯示，該公司主動更正了今年3月27日發布的內部稽核主管異動資訊。原先的公告將內部稽核張姓主管因辭職而離職的「事實發生日」、「發生變動日期」以及「生效日期」，全部誤植為114年3月27日。

在11月26日的更正公告中，寶綠特-KY將這三個日期統一更正為114年3月17日。這意味著，公司在發布重大訊息時，其揭露的日期與事實不符，且這項錯誤直到約8個月後才進行更正。

對於這起資訊揭露與事實不符的事件，臺灣證券交易所展現了嚴格的態度。證交所於12月4日公告，針對寶綠特-KY於11月26日更正內部稽核主管異動日期乙案，經查符合臺灣證券交易所「對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第15條第1項第3款規定的「公開資料與事實不符」之情事。因此，證交所決定對寶綠特-KY處以新台幣3萬元的違約金。

