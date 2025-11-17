違建不能申請、婚育加碼補助 2026租金補貼新制一次看

內政部國土署發布2026年「300億元中央擴大租金補貼專案」，計畫戶數與2025年方案同為75萬戶，2026全年度皆受理申請，不過最新租金補貼制度與今（2025）年規定有部分變動。

申請資格排除非法建築

2026年租金補貼的申請條件刪除「無房屋稅籍之未保存登記建築物」，僅保留「具房屋稅籍且已保存登記，或已取得建築物合法證明文件之建築物」，意即只能以合法住宅申請租金補貼，排除頂樓加蓋、違建等非法建築。

2026年租金補貼公告特別說明，若今年獲核定的舊戶以同一地址帶入明年度申請，不受合法住宅限制；但如果在補貼期間變更地址，新租賃房屋就須符合最新規定。內政部表示，考量頂加違章租戶可能是相對弱勢，也會研擬相關機制協助轉介。

2026年租金補貼計畫也可檢附電子租賃契約，且規定必須是「於申請日已起租或自申請日起60日內起租之定期租賃契約」，並新增租賃房屋不得為提供24小時照顧服務機構的規定。

青年婚育族群資格放寬、補助加碼

原本要申請租金補貼，家庭成員每人每月平均所得標準需低於最低生活費3倍，但內政部推動「青年婚育租屋協助專案」，針對青年婚育族群放寬至最低生活費3.5倍。

此外，青年登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%。以租金補貼金額5000元為例，新婚後補助變成7500元，若生一胎，租金補貼則加碼到1萬元。

租金補貼以縣市及經濟、社會弱勢分級，金額為每月2000至8000元不等，不同縣市級距可至租金補貼專案官網查詢。

如何申請租屋補貼？

自2023年起，曾獲核定租補、未更改地址的舊戶可由國土署直接帶入申請，無須特別提出申請，但若受補貼者的租賃契約消滅，需在3個月內檢附新的租賃契約。

根據2026年租金補貼規定，新戶則以線上申辦為主，只要附上定期租賃契約影本或電子契約、金融機構帳戶證明文件，另視情況檢附孕有胎兒證明、弱勢身分證明文件，及受監護人載有監護記事之戶籍資料等即可申請；也可採郵寄或臨櫃申請。