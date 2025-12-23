違建出租9房！ 房東疑「自行電銲」竄火 頂樓加蓋釀火災

高雄三民區一棟公寓於今天上午11點多發生火警，起火點位於6樓違建加蓋的出租房間。（圖／TVBS）

今天(23號)上午11點多，高雄三民區一棟公寓驚傳火警，原來是5樓房東，在6樓違建加蓋房間出租，疑似電銲後意外釀災，頂樓違建加蓋的房間全被燒得精光，現在房東要面臨賠償，還可能被依法開罰。

頂樓違建在大火中陷入一片火海，熊熊烈焰吞噬了整層樓，現場滾滾黑煙不斷往天空竄升，火勢相當驚人。有目擊民眾看到濃煙時驚呼連連。整條街道煙霧瀰漫，黑煙甚至波及到鄰近的國道路段，幾乎影響駕駛視線。警消獲報後立即趕到現場，消防人員迅速佈設水線上樓，一邊撲滅火勢，一邊疏散公寓住戶。

一位公寓住戶表示，當時聽到很大的聲響，以為有人在拆房子，出來查看時才得知是火災，等他跑下樓時，火勢已經很大，還有濃煙。

頂樓違建在大火中陷入一片火海，現場滾滾黑煙不斷往天空竄升，甚至波及到鄰近的國道路段。（圖／TVBS）

火勢撲滅後，在頂樓起火點可見整層樓已被燒得精光，兩名租客看到這景象都呆住了。這場火警發生在23日上午11點半左右，位於高雄三民區義華路的一棟公寓。調查發現，房東承認當天早上曾在頂樓倉庫進行電焊作業，約11點離開，但聲稱並未發現起火情況。

火災發生時無人在場，未造成人員傷亡。（圖／TVBS）

違建處理大隊長陳碩甫表示，這處違建已於112年被查處在案，並經多次派工執行，最近一次派工日期是今年8月，但因現場無人且門鎖著，未能順利執行拆除。他強調，後續將由屋主完成清理後加強列管，避免拆後重建的情況發生。

這起因頂樓違建加蓋引發的火災，使屋主不僅要負擔賠償責任，還可能依《建築法》被處以罰款。所幸火災發生時，出租房間內沒有租客在場，沒有人受傷，否則後果不堪設想。

