違建房東爽賺租金「風險全民扛」？ 專家痛批：不公不義

我們居住的城市，正在默默地被「違建」拖累。租客的命、低收入者的租屋補貼、都市更新的速度，甚至你繳的稅，全都在替這些違章建築擦屁股。漠視日常的違建，就是壯大違建的根基與枝枒。踏取國際開發協理藍德義透過實務經驗深入剖析違建為什麼是「都市之惡」。

儘管新北市光是113年就結案了55,013件違建，但年底未結案還有141,723件——這就是為什麼仍然覺得「滿街都是違建」，因為基數廣大，且新增的源頭從來沒停過！這就是我們看到的矛盾：拆很多，但新增更多。

許多違建戶仗著「民國84年以前屬於既存違建」，會被認為暫緩拆除或免拆，就自我認定成就地合法。實際上除了十分罕見的程序違建外，其他的違章建築都是非法的，即使徵收房屋稅、列管造冊未能及時拆除，也不改其違法的事實。

當違建被默許的代價就是——「把公共安全賠進去」。單單台北市消防局在上半年「通報違建發生火災案件」就有49件，盤點今年火災死亡案件與違建相關的有：高雄林園3死、台東鐵皮2死、信義/嘉義/中和頂加1死...等。這些都是將社會安全成本轉嫁他人身上的慘痛實例。

再來談財政與制度性成本，並非「有收拆除費就不會浪費公帑」。雖然《新北市強制拆除違章建築收費自治條例》通過後，新北市違建拆除可向建物所有人收取實際費用，並加收5%的行政成本。然而行政成本收取上限僅為1萬元，跨局處勘查、斷水斷電、行政爭訟、廢棄物處理與人力時間，怎麼可能完全被這1萬元以下補齊？這就是為何違建是全體城市的隱形稅——把管理成本平均攤在守法者身上。

此外，都更的進度亦受違建拖累。許多頂加的房東認為，多出來的違建空間可作出租收益，因此在坪數換算時也應將違建坪數加入計算。或是一樓違法擴建的住戶，也會認為自己享受了幾十年的違建大坪數，不願意以實際合法坪數來換算換回空間。然而想要用這些「非法」享有的空間，來爭取都更後換回的新大樓合法坪數，也讓奉公守法的住戶們憤懣不平。

從司法角度來看，新式法規不斷的提高對於新大樓的安全要求，卻對違建用「眼不見為淨」的態度。論及新法規的推行往往都帶有舊法規的產物，有不溯及既往亦或提供改善及退場機制。如以空氣汙染為例，早年有二行程機車現已經少之又少，因為法規有所補貼及協助退場及相應的罰則，再舉幾案例，新成屋室內裝潢未申請許可，不但會被檢舉還可被連續開罰。

另外各縣市對於日租套房的罰則也是相當可觀，但如今對於違建多以列管為主，有人會說市井小民要生存，有些小惡小罪算了吧，當然可以啊！但執法的界線在哪也得明列，並且與時俱進。難不成違停、未戴安全帽、亂丟垃圾也允許列管嗎？失衡的比例原則，只是讓司法的公平公正性蒙上塵埃。

那麼，政府端該做什麼？除了應加速執法與費用實支實付徵收外，更需化被動為主動，推動法條「與時俱進」，主動出擊稽查違建出租的案件（只要上任一租屋網便能輕鬆查緝海量的違建盈利戶），讓持有違建者都應付出對價成本及罰金，把違規者收益徹底吃掉 —— 這才對得起守法者繳的每一分稅。

違建不僅是貪圖方便的小聰明，而是把社會成本外溢給別人的系統性作弊。當城市用幾十億在列管、拆除、救災，違建房東卻用切出來的違法坪數換租金、用佔用的空間跟建商討價還價、把租客的安全棄置一旁。其實人民要的並不困難——讓守法者不吃虧，讓違規者付諸成本、無利可圖，便能夠有效逐步降低違建數量，台灣才有機會從「違章建築日常」走向「安全先進城市」。

