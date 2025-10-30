違建擋路 龍潭大池步道難串聯

桃園市人本交通推動協會呼籲市府盡速完成龍潭大池環湖人行道「最後一哩路」。（呂筱蟬攝）

桃園市龍潭大池的環湖人行道建設，因東北角路段違章建築阻礙，至今無法完整串聯，桃園市人本交通推動協會呼籲市府盡速處理違建問題，完成環湖步道「最後一哩路」。龍潭區公所回應，2020年起向土地占有戶收取補償金至今，該處人行道設置將與地方充分研商後辦理。

龍潭觀光大池在東北角路段出現缺口，行人需改走架設在池面上的步道。桃園市人本交通推動協會常務理事陳靖宇表示，許多遊客誤以為這是親水設計，實際上是為了避開地面無法通行的區段而設置的替代方案，問題的癥結在於神龍路與龍元路口附近，1處違章建築長期占用原本可規畫為人行道的區域。

他說，早期龍潭大池北岸沿線充斥違規攤販與臨時建物，近年來在政府整頓下，僅剩東北角路段尚未改善。約10年前桃市府原擬定拆除計畫，最後因地方人士建議暫緩執行。違建阻隔神龍路、龍元路口與大池的視野，讓湖光美景被建物隔絕在後。違建問題雖然複雜，短期內難以解決，至少應優先在龍元路延續人行道，保障行人安全與通行權益。

龍潭區長鄧昱綵說，龍潭大池旁龍元路周邊國有土地自1950年代起遭民眾非法占用，公所在2020年起依據「各機關經管國有公用被占用不動產處理原則」向占用戶收取土地使用補償金至今，但此處建物多為營業使用，汙水直接排入大池造成水質汙染，另老舊建築也遮蔽大池與周邊綠意的延伸感。

為完善龍潭老城區的友善行人通行環境，公所今年完成北龍路人行道改善工程，未來將聯合相關局處拆除龍潭大池違建，同時提升無障礙動線，創造完整的環湖步行體驗。占用狀況排除前，將規畫標線型人行道因應。