違建長高三變四／服務處神奇長高3樓變4樓 立委陳菁徽爆違建爭議

藍營立委陳菁徽在高雄左營的透天厝，遭爆是長高的違建。

藍營女立委爆出違建爭議！最近才因鼓吹代理孕母修法遭質疑瓜田李下的立委陳菁徽，和母親黃昭順在高雄的透天厝從3層樓變成4層樓，本刊取得建照登記，上頭登記確實為三層樓建物，所以4樓是後來加蓋的，至於陳和同黨議員李雅靜的聯合服務處也被踢爆是大違建。投訴人痛批這些政客耍特權，呼籲相關單位不分黨派，依法處理！

投訴人Ｂ小姐指出，陳菁徽與黃昭順的房子，建照登記為3層樓，但多年來神不知鬼不覺地「長高長胖」，如今變成4層樓。更惡劣的是，母女倆還占用騎樓，在上面擺滿盆栽，甚至在人行道刻意擺放一株碩大的樹木，依其多邊形的花盆來看，似乎有風水擋煞的用意。

陳菁徽及母親的房屋從三層樓變成四層樓，還用盆栽占用騎樓和人行道。（翻攝Google Maps）

地籍謄本顯示，陳菁徽及母親的建物登記時僅3層樓。（讀者提供）

對於違建指控，陳菁徽辦公室簡單回應表示，將配合行政作業釐清。

