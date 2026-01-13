違建長高三變四1／違法增建透天厝、無照搭建服務處 陳菁徽挨批知法犯法

陳菁徽及母親的房屋從三層樓變成四層樓，還用盆栽占用騎樓和人行道。（翻攝Google Maps）

最近因鼓吹代理孕母修法，遭綠營砲轟的國民黨不分區立委陳菁徽，爆出有大違建。投訴人Ｂ小姐告訴本刊，陳名下有一棟位於高雄左營新庄仔路的透天厝，地址登記為「楠峰投資股份有限公司」，公司負責人是她母親、前立委黃昭順，而該透天厝隔壁就是黃的房子，陳也使用母親的房產當作她的服務處。

Ｂ小姐指出，陳菁徽與黃昭順的房子，建照登記為三層樓，但多年來神不知鬼不覺地「長高長胖」，如今已變成四層樓的水泥建物。更惡劣的是，母女倆還占用騎樓，在上面擺滿盆栽，甚至在人行道刻意擺放一株碩大的樹木，依其多邊形的花盆來看，似乎有風水擋煞的用意。

藍營立委陳菁徽在高雄左營的透天厝，遭爆是長高的違建。

另外，陳菁徽與黃昭順持有的房產，在高雄市建管系統還註記：「本建物具結都市計畫或公益上，必要時願無償自行拆除。」顯示過往就可能涉及地目爭議。

地籍謄本顯示，陳菁徽及母親的建物登記時僅3層樓。（讀者提供）

不僅陳菁徽的房產有違建問題，她與同黨議員李雅靜在高雄鳳山自由路125巷的聯合服務處，也被踢爆有消防、公安的疑慮，還是沒有建築執照、使用執照的大違建。

Ｂ小姐告訴本刊，2024年3月，聯合服務處成立時，陳菁徽與時任國民黨高雄市黨部主委的母親黃昭順，及多位同黨議員、里長一起到場祝賀，並為服務處揭牌，黃致詞時表示，陳菁徽、李雅靜聯合為選民服務，等於是中央、地方一起合作，深耕基層，尤其鳳山是高雄人口最多的地方，國民黨更需實質扎根，爭取更多市民的認同。

黃昭順話雖然說得漂亮，但女兒與李雅靜的聯合服務處卻是違建，經查，服務處所在土地登記在李名下，建築物僅用鐵皮包覆，也沒建照、使照，根本未經消防安檢。Ｂ小姐氣憤地說，中央、地方聯手，知法犯法，基層市民情何以堪，知道真相之後，絕不可能認同她們的政治理念！

