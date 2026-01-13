違建長高三變四2／問政頻出包還遭判刑 陳菁徽再爆違建爭議回應了

陳菁徽和同黨議員李雅靜位於高雄鳳山的聯合服務處，被踢爆是鐵皮大違建，沒有建照與使照。（讀者提供）

立委陳菁徽在高雄的2個服務處，遭爆違建爭議！本刊調查，今年46歲的陳菁徽原本為婦產科醫師，曾3度流產，也曾經歷過凍卵、試管嬰兒、人工受孕等等人工生殖療程，2021年，她投資成立宜蘊生殖醫學中心、倡導人工生殖技術，後來獲國民黨提名為不分區立委，最近，立法院審查《人工生殖法》草案，陳則被綠營及部分民間團體點名未利益迴避。

台灣青年世代共好協會理事長張育萌批評，陳菁徽剛當立委時，不僅是生醫公司董事，還跟丈夫投資相關事業超過一億元，但卻沒避嫌，不僅提案修正《人工生殖法》、推動代理孕母，還用立委身分出席公聽會。遭批判後，她終於在上週六宣布，即日起不參與涉及代理孕母的條文審查，希望能夠止血。

陳菁徽（右）因修《人工生殖法》未利益迴避，遭綠營砲轟。左為其母黃昭順。

不只如此，陳菁徽還曾因把前立委高嘉瑜前男友的疫苗施打紀錄，轉發到群組中，被高等法院依違反《個人資料保護法》，判刑五個月、緩刑二年。

另外，去年底，高雄田寮月世界遭里長李有財傾倒數百公噸廢棄物，陳菁徽聲稱高雄市長陳其邁支持李選議員，並出示陳、李的宣傳照，結果被高雄市府打槍，強調該文宣是李擅自合成，陳菁徽嫁禍抹黑，對她提告。

針對陳菁徽的違建爭議，投訴人認為，陳菁徽是監督政府、為民喉舌的立委，卻利用身分搞特權，令人無法苟同，呼籲高雄市政府建管單位依法處理，還給社會最基本的公平和正義。

對於違建指控，陳菁徽辦公室簡單回應表示，將配合行政作業釐清。

