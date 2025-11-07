違建養生館「假按摩真性交」被查多次仍繼續開 市府震怒怪手進場直接拆

新北市中和區某養生館「屢抓屢開」，市府近日則派遣拆除大隊進場拆出，強勢「斷根」避免該養生館又死灰復燃。（圖／翻攝畫面）

新北市中和區某間違建養生館，以按摩名義掩護性交易，在2024年和2025年曾3度被警方查獲，但業者不知悔改、繼續經營，新北市府則震怒，近日指派拆除大隊進場，由怪手直接拆除「斷根」，展現市府整治色情場所之決心。

中和警方表示，為有效打擊妨害風化不法行為，於2024年及2025年三度查獲位於中和區某違建養生館暗藏色情交易行為，該場所假藉按摩名義實施性交易，違反社會秩序維護法及刑法妨害風化相關規定。

針對該業者多次累犯且無悔意行為，中和警分局除依法偵辦外，因該場所屢勸不聽，持續違法經營，經市府公安稽查小組主席裁示，依法列入強制拆除案件。

新北市府於近日指派市府拆除大隊進場執行，出動怪手拆除建築，強勢「斷根」避免該養生館又死灰復燃，以維護公共安全與社會秩序，展現市府整治色情場所之決心。

中和警分局長陳宇桓表示，警方將持續加強轄內各類特種行業查察，對於違法營業及妨害風化行為，絕不寬貸，並將與市府相關單位密切合作，落實「斷根不法、還地於民」的決心，並呼籲業者切勿心存僥倖，以合法經營為原則，共同維護良好社會風氣。

