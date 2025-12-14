「違憲惡法」傳府院不副署 律師曝已非憲政首例：法律不生效「就不生傷害」

即時中心／梁博超報導

藍白在立院保持人數優勢下，上週五（12日）強行三讀通過反年改修法，加上先前《財劃法》問題讓朝野持續僵持，現傳出府院定調可能不副署、不執行，然而在野黨立委竟嗆「獨裁到沒藥醫」。律師黃帝穎對此強調，「閣揆不副署」的憲政首例是郝柏村、而非卓榮泰；在目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」當下，行政院長「不副署」已成守憲護民的最後防線。「只要是違憲、傷害人民、傷害國家的法案，閣揆不副署，法律不生效，傷害就不發生。」

黃帝穎在臉書撰文指出，藍白強推「違憲惡法」，連民代貪污助理費都要除罪，社會無法接受，閣揆擬不副署，藍委竟嗆「獨裁到沒藥醫」；他認為，國民黨立委罵閣揆不副署是獨裁有三大法盲問題，而且「應該要先回去問問同黨的郝龍斌」。

首先，「閣揆不副署」的憲政首例是郝柏村、而非卓榮泰，黃帝穎說明，1991年時擔任行政院長的郝柏村，「不副署」時任總統李登輝任命蔣仲苓的人事令，是「閣揆行使不副署權」的憲政首例。他認為，國民黨要罵「不副署是獨裁」，先回去問自己同黨的郝柏村公子郝龍斌。

另外，藍白有權倒閣，所以根本沒有閣揆獨裁的問題。黃帝穎表示，藍白不同意閣揆「不副署」，依據憲法增修條文通過不信任案，閣揆就下台了，根本沒有獨裁問題；前大法官許志雄也在專文指出，「拒絕為毀憲亂政的法律案及預算案等背書，行政院長不副署，可阻止法案公布施行。立法院若無法容忍，可以倒閣，以追究行政院長的政治責任，因此自不生行政獨裁的疑慮。」

1991年蔣仲苓的人事案沒違憲問題、且大法官功能健全，郝柏村都有權不副署，黃帝穎直言，如今面對違憲惡法，且憲法法庭遭癱瘓，依據「舉輕明重法理」，閣揆當然更有「不副署」的憲法正當性。

黃帝穎更指出，依據《憲法增修條文》第3條第2項第3款，立院有權對行政院長提出不信任案；但立院如果不敢對閣揆提出不信任案，即代表閣揆守護民主憲政的「不副署」有憲法正當性。「因此，國民黨立委用法盲轉移不敢倒閣的心虛。」

藍白以《憲訴法》修惡及二度全面封殺大法官人事等手段癱瘓憲法法庭，目前已無大法官審查制衡「違憲惡法」，在全球民主國家中，台灣是唯一失去大法官守護民主憲政功能的國家！因此黃帝穎強調，在憲法法庭癱瘓的憲政危難時刻，行政院長「不副署」違憲惡法已成守憲護民的最後防線。「閣揆擔起保護人民、保護國家、守護民主憲法的憲政責任，只要是違憲、傷害人民、傷害國家的法案，閣揆不副署，法律不生效，傷害就不發生。」

