違憲爭議回歸憲法法庭審查 律師：不敢倒閣的藍白解脫了

憲法法庭公告，《憲訴法》修法程序明顯有重大瑕疵、實體違憲。圖為憲法法庭書記廳廳長許碧惠（左）、新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞（右）。廖瑞祥攝



立法院藍白陣營去年通過《憲法訴訟法》修正案，拉高大法官評決門檻，導致僅存8名大法官的憲法法庭迄今只能做出不受理裁定，不過憲法法庭今（12/19）公告，《憲訴法》修法程序明顯有重大瑕疵、實體違憲，應自判決公告日起失去效力。對此，律師黃帝穎指出，藍白《憲訴法》違憲再度被憲法法庭打臉，藍白應該樂見憲法法庭重啟，化解閣揆不副署後藍白不敢倒閣的政治壓力。

黃帝穎在臉書提到，憲法法庭判決針對《憲訴法》指出「立法程序有明顯重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，且違反憲法權力分立原則，均牴觸憲法，應自本判決公告之日起失其效力。」

他認為，台灣是全球民主國家唯一憲法法庭被癱瘓的國家，今天劃下歷史句點，回歸權力分立憲政常軌，藍白不滿閣揆「不副署」違憲惡法，一下違憲移送監院彈劾閣揆、一下提出人數不夠2/3門檻的總統彈劾，一再打假球，轉移不敢倒閣的心虛。

黃帝穎提到，今天憲法法庭重啟，往後違憲爭議法律回歸憲法法庭審查，不再全靠閣揆「不副署」把關民主憲政，這對不敢倒閣的藍白是解脫。

