當川普公開宣稱，美軍特種部隊已跨國「捕獲並押送」一國元首，並以「掃毒」「反犯罪」之名合理化整場軍事行動，世界其實已被迫站在一個新的歷史門檻前，當單極世界強權（Unipolar Power）的結構開始產生變化時，這不只是一場針對委內瑞拉的軍事行動，更是一場警告式的帝國權力再展示。

從官方說法看，這是一場「執法式軍事行動」，從走私、毒品、犯罪、黑幫、一直到恐怖組織等等熟悉的關鍵詞一字排開，足以在輿論場上完成道德定罪。

然而，國際社會真正不安的不是指控內容，而是行動方式本身，美軍未經聯合國授權，未經國際司法程序直接跨國動武，拘押一國現任元首，並宣稱將「暫時接管該國治理」。這樣的行為，若不是霸凌，那是什麼？若不是干涉他國內政，又該如何定義？

當掃毒可以成為斬首他國領袖的理由，國際法便不再是規範，而只是強權的修辭工具，它是一則對全球播放的宣言 ，只要被美國定義為「非法政權」，主權即刻失效；只要被列入美國的罪名清單，國界便不再是屏障。

這不是單純反毒戰爭，而是向全球秩序秀肌肉，更不是法治的伸張，而是帝國權力的重申。世界正在被提醒，美國依舊是那個可以自行定義正義、決定誰該被帶走的真正老大。

或許，台灣當局正在為這次美軍完美的「斬首行動」普天同慶，但社會應該也有新的醒悟，不是對美國動機的道德辯論，而是這套行動邏輯是否可以被複製。

如果，美國可以用「掃毒、反犯罪」為由跨國斬首，可以不經國際仲裁直接改寫他國政權，可以將軍事奪權包裝為合法治理。那麼，北京是否會得出一個冷靜又簡單的結論，既然強權可以如此行事，中國更有理由行之！？

一旦大陸將「反分裂」「反恐」「維護國家統一」等論述，與特種部隊、情報作戰、斬首行動結合，台海衝突的型態，恐怕將不再是登陸戰、飛彈戰，而是低可見度、快節奏、直指政治中樞的特種行動。一定有不少人反思，當和談之門已被緊閉之際，或許，這種外科手術式極端精密的「美式斬首行動」才是不傷害兩岸人民情感、避免無情戰火波及無辜、花費成本最小的結束兩岸對峙模式。

「今日破例，明日便成慣例」，歷史一再證明，國際秩序的崩壞，往往不是從大戰開始，而是從一次次「被合理化的例外」累積而成，二戰前夕希特勒的領土擴張便是一例。今天當美國選擇用軍事力量凌駕國際法，當「正義」被簡化為「我說了算」，世界其他強權，終將學會同樣的語言，屆時受害的是夾在權力示威之間的中小國家。

今天的問題，不只是美國做了什麼，而是世界正在默許，只要夠強，就可以取代法律，只要夠快，就可以跳過正義。如果這就是法律和正義，那麼世界便只剩下力量。

若跨國斬首可以被稱為正常執法，若軍事劫持可以被包裝為伸張正義，那麼所謂「以規則為基礎的國際秩序」，終究只是一句空洞口號，世界便正在倒退回一條原始而殘酷的硬道理：「凡違朕意者，雖遠必誅」。而這，才是這次行動留給全球最沉重、也最不安的啟示。（作者為海外作家）