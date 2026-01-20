違法亮票遭判55天拘役 趙少康：沒被關過！考慮是否繳罰金

中廣前董事長趙少康因在去年726大罷免投票時違法亮票，遭台北地檢署依違反《公職人員選舉罷免法》起訴並求處重刑。台北地院今（20）日一審宣判，判處趙少康拘役55日，得易科罰金，宣告緩刑2年，緩刑條件須向公庫支付5萬元，全案可上訴。對此判決結果，趙少康表示正在考慮是否要去關55天。

根據台北地檢署調查，趙少康去年7月26日大罷免投票當日，故意2度將選票亮給媒體拍攝，違反公職人員選舉罷免法相關規定。檢方認定其行為對社會造成不良影響，因此依法提起公訴並請求依法量刑。

台北地院審理期間，趙少康坦承亮票行為不對，並保證不會再犯，但他主張自己是過失亮票，且當時選務人員也未出面制止，因此請求法官從輕判處拘役並給予緩刑。然而檢方堅持認為趙少康是故意亮票，對選舉秩序造成負面示範。去年12月開庭時，全案轉為簡式判決程序並當日審結。

法官今日宣判時，考量趙少康認罪態度及承諾不再犯等情節，最終判處拘役55日，得易科罰金，並宣告緩刑2年，但附帶條件是必須向公庫支付5萬元。對於判決結果，趙少康回應表示，「我有在想要不要去給他關55天算了，什麼都做過但沒坐過牢。好吧，這再跟律師討論一下。」

