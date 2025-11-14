違法傾倒水肥獲利百萬 業者一家3口遭聲押禁見

（中央社記者林長順台北14日電）陳姓水肥業者涉嫌違法傾倒水肥於水溝等處，不法獲利上百萬元。台北地檢署昨天指揮保七總隊會同新北市環保局搜索陳男住居所及公司，並拘提陳男及兒子、媳婦到案，訊後向法院聲請羈押禁見。

檢警接獲檢舉，指陳男經營的衛生工程公司自民國109年至112年間收取某公司位於台北港區水肥場的水肥後，未清運至合格的水肥處理場，違法傾倒到汙水下水道、水溝等處，不法獲利新台幣上百萬元。

北檢昨天保七總隊並會同新北市環保局，持法院核發的搜索票，搜索陳男等人的住居所及公司商號共3處所，並拘提陳男、陳男兒子及媳婦等3人到場查證。

檢察官訊問後，認為陳男等3人涉犯刑法加重詐欺、業務登載不實及違反廢棄物清理法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。（編輯：張銘坤）1141114