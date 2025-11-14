違法傾倒900萬噸水肥！北市水肥業者父子媳拒交代下落 下場曝

台北市萬華區的「大江衛生工程有限公司」遭檢舉違法傾倒水肥，導致社區瀰漫糞尿臭味。台北地檢署13日指揮保七總隊搜索拘提負責人陳世富、兒子陳彥彰及媳婦游瑛桂3人到案，皆拒絕供出水肥下落，檢方訊後認定3人犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，14日向法院聲請羈押禁見。

台北市萬華區的「大江衛生工程有限公司」遭檢舉違法傾倒水肥，台北地檢署13日指揮保七總隊搜索拘提負責人陳世富、兒子陳彥彰及媳婦游瑛桂3人到案，14日向法院聲請羈押禁見。（圖／資料照片）

檢警調查，大江公司於民國70年成立，領有丙級廢棄物清除許可證，依規定抽取水肥後應至合法的水肥處理場投肥處理。2020年至2023年間，大江公司向業主「台塑汽車貨運有限公司」收取清理費，定時收取位於台北港區流動廁所、化糞池的水肥高達900萬餘噸，數量遠高於合法汙水處理廠處理上限。

新北市環保局日前稽查發現，大江公司承攬台北港某貨運公司水肥清運工作，但相對應的新北市投入站，卻沒有收到相對應的水肥量。衛生單位提出告發後，檢警調查發現，大江公司疑似為了節省成本，另外提出造假的台北市迪化投入站收據,藉此向貨運業者收取清運費用。

2020年間，台北市環保局接獲民眾拍攝影片檢舉，指大江公司違法將水肥車內糞尿倒入國興街社區地下汙水處理口，並打開閥門透過管線將水肥倒入汙水下水道。過程中還沖洗水管接口、以水桶盛接外漏水肥，且隨意放置水桶沒清理周邊環境，使社區瀰漫糞尿臭味。

台北市環保局發現，大江公司藉私接管線，將水肥傾倒至汙水下水道，且清運水肥之車輛未經合法申請，已違反《廢棄物清理法》規定，予以告發裁罰並函送法辦。保七總隊接獲檢舉後展開調查，發現大江公司一方面向「台塑汽車貨運有限公司」收取清理費，卻又違法傾倒於合法處理場節省費用。

檢警從帳冊中發現，陳家另外承攬數十家企業水肥清運工作，懷疑幾年來有近千噸的水肥，被非法倒入下水道或萬華等地區汙水下水道、水溝，可能嚴重汙染地方環境。陳世富、陳彥彰、游瑛桂3人到案後都拒絕供出水肥下落，估計大江公司不法獲利上百萬元。

檢察官鄭東峯13日指揮保七總隊並會同新北市環保局，持法院核發之搜索票，搜索大江公司及陳世富、陳彥彰、游瑛桂3人住居所共3處地點。檢方訊後認定3人涉犯《刑法》加重詐欺、業務登載不實及違反《廢棄物清理法》第46條、第48條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證及反覆實施同一犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。

