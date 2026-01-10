違法帶豬肉乾回台遭罰20萬 大媽賴皮不繳 花蓮分署出一招她秒繳清

儘管已經多次宣導不得擅自攜帶非洲豬瘟地區肉品回台，但仍有旅客違規。（示意圖／防檢局提供）

為防止非洲豬瘟疫情再度發生，旅客不得攜帶豬瘟地區的肉製品返台，然而去年9月底，一名林姓婦人透過小三通，帶了一盒豬肉乾回台，被抓包後遭裁罰20萬元，林女卻賴皮不繳，法務部行政執行署花蓮分署「出1招」，嚇得對方連忙繳清。

花蓮分署說明，林女戶籍設於金門，平時頻繁透過小三通往返金門、廈門，去年9月30日，林女自金門水頭馬頭返台入境時，未依規定申報檢疫，擅自攜帶一盒大陸製豬肉乾，遭海關查獲後，依法處以20萬罰鍰。

未料林女疑似想賴帳，遲遲不肯繳納罰金，案件在同年12月11日由高雄分署移送至花蓮分署執行，花蓮分署立即採取動作，清查林女財產，並於15日查封林女名下位於台東市的不動產。

林女得知房產遭凍結後，緊急主動致電聯繫花蓮分署，書記官說明狀況並柔情勸導盡快繳納罰金，林女嚇得短短一周內繳清，順利結案。花蓮分署表示，自去年10月22日台灣發生首次非洲豬瘟案例以來，經過15天全國高強度的緊急防疫措施，好不容易清零恢復運作，危機時刻國人應深切感受爆發豬瘟的嚴重性，以及防疫工作一刻都無法鬆懈的重要性，而全面提升國人防檢疫意識也是防疫的重要一環，分署將持續優先、強力執行非洲豬瘟案件，提醒民眾勿以身試法，共同守護台灣豬，攜手重返非疫區。

