違法從事線上博奕、洗錢 柬埔寨太子集團在台二當家深夜移送復訊

天旭公司人資長辜淑雯。呂志明攝



柬埔寨太子集團在台成立多家公司，涉嫌從事線上博奕、洗錢等非法行為，台北地檢署組成專案小組，先扣押相關不法所得，包含不動產、豪車、銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，同時在昨(11/4)日發動47路大規模搜索，拘提台灣主嫌王昱棠等集團成員25人，同時先將集團二當家辜淑雯等11名被告移送北檢複訊，辜女在今(11/5)日凌晨移送北檢複訊時，始終低著頭不發一語。

柬甫寨太子集團核心份子李添在台灣的秘書劉純妤，15萬元交保。呂志明攝

柬甫寨太子集團核心份子李添在台灣的秘書林昱妏，10萬元交保。呂志明攝

經檢察官複訊後，認為集團成員涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博罪及《組織犯罪防制條例》等罪，諭知集團工程師張芷寧20萬元交保、工程師楊濱維3萬元交保、資訊人員姜致亘5萬元交保；集團核心人物中國籍男子李添在台秘書劉純妤15萬交保、林昱妏10萬元交保；台灣太子公司員工林英傑5萬元交保。

涉嫌與天旭公司共謀,將豪車過戶到自己名下的劉書榮，70萬元交保。呂志明攝

涉嫌與天旭公司共謀，將豪車過戶到自己名下的劉書豪，70萬元交保。呂志明攝

當美國發布制裁新聞後，從事汽車買賣的劉書豪、劉書榮兄弟，涉嫌幫忙過、隱匿太子集團名下的豪車，2兄弟各以70萬元交保，另外仲介太子集團旗下公司給劉氏兄弟的中間人陳澤瑋，則以6萬元交保；另外持有集團旗下豪宅和平大苑的人頭公司負責人王蘭亭，5萬元交保，並限制出境出海。集團在台灣的二當家辜淑雯則由檢察官漏夜偵訊中。

至於太子集團在台灣的主嫌王昱棠及公司主要幹部等14人，因為夜間停止訊問，今日上午將會開始陸續移送北檢由檢察官進行複訊。

太子集團陳志遭美國起訴後，目前有如人間蒸發。照片取自太子集團官網。

柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國聯邦檢察官已於今年10月8日對負責人陳志等人提起公訴，且美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)亦將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14 日對外公告。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志熱愛蒐集名車，「4大神獸」布卡堤Bugatti Chiron、麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder、布卡堤老爺車和Dior速可達均遭到扣押。調查局提供

台北地署獲悉後主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局組成專案小組共同偵辦，同時先向法院聲請扣押相關不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，光豪車就把三大神車麥拉倫P1、法拉利LaFerarri、保時捷918 Spyder全買齊。

辦檢察官數度召開專案會議，研析蒐集太子集團在國內之不法事證，鎖定太子集團在台違法的4大區塊：

曾持有和平大苑的人頭公司負責人王蘭亭。呂志明攝

第一區塊是台灣太子自海外母公司陳志手中取得資金後，在台灣購買和平大苑資產，再由聯凡等8間空殼公司持有，另外房貸餘款則由海外匯到尼爾公司名下帳戶繳交，這個部分主要由王昱棠在負責，這個部分涉及洗錢。

天旭公司工程師張芷寧，20萬元交保。呂志明攝

天旭從事線上博奕程式設計工程師楊濱維。呂志明攝

天旭公司資訊人員姜致亘，5萬元交保。呂志明攝

第二區塊則是太子集團將資金挹注台灣發展線上博奕事業，這個部分已由美方認定是洗錢部分，涉及違法的公司包括設在101大樓的天旭公司，該公司吸收台灣工程師從事線上博奕事業,主要負責人是辜淑雯，她直屬中國籍的最高主管李添、楊昱發2人，顥玥則負責線上博奕的客服，主要負責人是王昱棠及辜淑雯。

仲介天旭集團認識車商劉書豪、劉書榮兄弟的陳澤瑋，6萬元交保。呂志明攝

第三區塊是當美國發布制裁新聞後，王昱棠立即指示天旭的幹部李守禮，透過中間人陳澤瑋將豪車過戶到車商劉氏兄弟第人名下，另外再找幹部邱子恩，連夜將豪車開往北市內湖等地藏放，另外王昱棠還指示下屬將台灣太子名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下。這個部分涉及隱匿犯罪所得，同樣涉及洗錢。

第四區塊則是在太子集團在帛琉部分，美國司法部指出，太子集團的觸角甚至延伸到帛琉，與知名的「犯罪集團中間人」合作，租借一座島嶼並建立度假村，涉及犯罪行為，同時制裁3名台灣女子，分別是王蕾絢、黃婕、施亭宇等3人，專案小組掌握3人不法犯罪事證，這次也一併追查，其中王女因為早已出境，不在這次拘提名單。

柬埔寨太子集團涉嫌在台洗錢，董事長陳志位於台北市大安區的豪宅「和平大苑」11戶也遭扣押。調查局提供

昨日，檢察官指揮台北市調查處、刑事警察局、台北市政府警察局大安分局、信義分局、內湖分局、高雄市政府警察局刑事警察大隊、小港分局等單位，持法院核發之搜索票搜索該集團在台組織高級幹部、成員之住居所及天旭公司、顥玥公司、尼爾公司、台灣太子公司、聯凡公司等共47處所。

天旭公司人資長辜淑雯。呂志明攝

專案小組同時拘提太子公司在台核心重要幕僚王昱棠、辜淑雯，以及美方發布制裁的2名女子黃婕、施亭宇，及在台公司重要幹部及員工共計25人，另通知10人到案說明。

