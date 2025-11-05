違法從事線上博奕、洗錢 柬埔寨太子集團在台CEO王昱棠等12人移送復訊
柬埔寨太子集團負責人陳志，找了台灣友人王昱棠在台發展，成立多家公司涉嫌違法洗錢及從事線上博奕事業，由檢警調組成的專案小組，昨(11/4)日發動47路大規模搜索，同時拘提王昱棠在內的23人，同時在今日將王昱棠及集團重要幹部共12人移送台北地檢署，目前正由檢察官偵訊中。
因為涉及帛琉犯罪事證、經美國制裁的台灣女子黃婕、施亭宇被移送北檢複訊時，記者詢問2人「知道自己被列美方制裁名單嗎？」、「王女已經逃跑了為什麼你們還在？被丟包是不是？」，2人一直低著頭不發一語。
昨日專案小組先將集團在台二當家辜淑雯等11人移送法辦，經檢察官漏夜複訊後，認為辜女涉犯《洗錢防制法》、《刑法》賭博、詐欺及《組織犯罪防制條例》等罪，且有羈押的事實及必要性，向法院聲請羈押禁見。其餘10人則各以70萬元至3萬元不等金額交保候傳。
另外，專案小組昨天也傳喚10餘名證人釐清案情，其中主嫌王昱棠的貼身秘書黃佩婕原以證人身分訊問，最後發現她疑聽從王昱棠指示，從事非法行為，因此將她改列被告，同時限制出境出海。
陳志為了拓展事業，先後找台灣友人王昱棠、張剛耀在台灣成立多家公司，利用投資不動產進行洗錢，不料卻遭到張剛耀黑吃黑，悄悄搬走台灣公司逾9億元的資金，事後陳志雖然全權將台灣交由王昱棠打理，但對台灣人存有戒心，因此派了心腹、中國籍子李添，時常到台灣視察業務。
李添為陳志的重要左右手，他雖然不常在台灣，但編制排場卻很大，除了有特別安排的司機邱子恩，還有特助李守禮幫打點台灣業務，而2名年輕貌美的貼身秘書劉純妤、林昱妏，只要李添來台，所有食衣住行都由2人安排，照顧的無微不致。
陳志偶而也會來台視察業務，除了與王昱棠等台籍幹部討論業務發展外，也會到和平大苑休息，同時駕駛名下的豪車過過癮。至於已婚的王昱棠，見到台灣太子員工黃佩婕後，將他提拔成為貼身秘書，幫他打理公司業務及私人生活。
今年10月8日，美國聯邦檢察官起訴陳志等人，理由是柬埔寨跨國犯罪集團「太子集團控股」（Prince Group），在柬埔寨從事詐欺犯罪，並於多國建立龐大企業網絡進行洗錢，美國財政部海外資產控制辦公室(簡稱 OFAC)也將該集團在我國境內所設之9家公司及3名國人列入制裁名單，均於10月14 日對外公告。
台灣3名女子被列入制裁名單，主要是太子集團與知名的「犯罪集團中間人」合作，在帛琉租借一座島嶼並建立度假村，涉及洗錢犯罪行為，而這3人則是陳志派往帛琉發展事業的王蕾絢、黃婕、施亭宇等3人。
當美國於10月14日對外公告後，台北地署主動分案，指派主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪共同指揮法務部調查局台北市調查處、內政部警政署刑事警察局組成專案小組共同偵辦。
專案小組先是向法院聲請扣押相關不法所得，包括18筆不動產、48個車位、26輛各式豪華名車及相關銀行帳戶，總價值達45億2766萬餘元，另一方面，也鎖定柬埔寨太子集團在台違法違法的4大區塊。
這4大區塊分別是台灣太子利用母公司資金在台灣購置和平大苑豪宅、豪車，並利用台灣旗下尼爾公司，以母公司資金支付房貸涉及非法洗錢。太子集團將資金挹注台灣，利用旗下天旭、顥玥2家公司發展線上博奕事業。當美國起訴制裁後，太子集團將豪車過戶到車商、還將台灣太子名下1000餘萬元轉到尼爾公司名下，涉嫌隱匿資產。最後一部分則是該集團的台籍人士在帛琉的不法犯罪事證。
專案小組昨日發動搜索並拘提王昱棠在內的23人到案，其中昨日移送11名被告、除了該集團在台人資長辜淑雯聲押禁見外，集團工程師張芷寧20萬元交保、工程師楊濱維3萬元交保、資訊人員姜致亘5萬元交保；集團核心人物中國籍男子李添在台秘書劉純妤15萬交保、林昱妏10萬元交保；台灣太子公司員工林英傑5萬元交保。
當美國發布制裁新聞後，從事汽車買賣的劉書豪、劉書榮兄弟，涉嫌幫忙過戶、隱匿太子集團名下的豪車，2兄弟各以70萬元交保，仲介太子集團旗下公司給劉氏兄弟的中間人陳澤瑋6萬元交保；另外持有集團旗下豪宅和平大苑的人頭公司負責人王蘭亭，5萬元交保。
今日則繼續將主嫌等12人移送北檢複訊，除了台灣太子負責人王昱棠外，還包括王的助理詹雯卉、管理和平大苑的涂又文；尼爾創新登記負責人林楊茂、會計陳昱岑；顥玥公司登記負責人李沛緁；李添的台灣特助李守禮、司機邱子恩；協助台灣太子隱匿豪車的中間人楊竣凱、車商王舜裕；及涉及帛琉犯罪事證、經美國制裁的台灣女子黃婕、施亭宇等人。
其他人也在看
