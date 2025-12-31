違法排放油污淡水公司田溪 新北溯溪揪出元兇

《圖說》稽查人員為找出破壞環境元兇，前往地勢高聳、草木叢生之區域找尋可疑污染源。〈環保局提供〉

【記者葉柏成／新北報導】新北市環保局破獲淡水區公司田溪水污染案件，一家未妥善管理棄置油品的營造公司為元凶，全案已依《水污染防治法》告發，最重可處300萬元。環保局長程大維呼籲，業者切勿心存僥倖隨意棄置油品污染水域，違者將重罰，民眾若發現有污染情事，可撥打1999市政服務專線報案，以利稽查人員第一時間派員查核，維護環境。

程大維指出，稽查人員於12月24日接獲民眾檢舉後即刻出擊，發現公司田溪有油污情形，立即於下游妥適處設置白色吸油棉索，另水利局亦於25日在下游增設橘色攔油索進行雙層防護。即使連日降雨，稽查人員仍不畏艱辛連續數日溯溪追蹤，身著青蛙裝深入溪床溯源，同步擴大範圍巡查周遭可疑污染源。

《圖說》水面浮有明顯油污且散發濃厚油氣味。〈環保局提供〉

由於該地勢高聳且草木叢生，且溪底土質鬆軟，導致稽查人員一度陷入泥沼無法前進，但為找出破壞環境元兇，稽查人員排除萬難，努力不懈，終於在12月30日發現一處在流速緩慢的河道，水面浮有明顯油污且散發濃厚油氣味，與 24 日發生之水污案特徵高度吻合。

《圖說》稽查人員使用白色採樣瓶裝取污染油污。〈環保局提供〉

他說，稽查人員旋即鎖定鄰近的營造公司場區進行調查，並於該公司場區下游處投放示蹤劑進行流向追蹤，證實其確實流至公司田溪，且與稽查人員先前溯源鎖定之水路相符，經查業者未妥善管理場區棄置油品，違法事證確鑿，已違反水污染防治法第30條規定，環保局依法開罰，並嚴正要求業者必須限期完成油污清除及改善工作，逾期未完成將連續開罰。