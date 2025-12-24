違法收移工買工費 仲介遭罰逾千萬

仲介收取買工費違反《就業服務法》，將面臨超收金額10倍至20倍的罰鍰，並處1年以下停業處分。圖為移工大遊行。（本報資料照片）

勞動部2016年修改《就業服務法》，取消移工每工作3年須出國1日的規定後，仲介無法每3年向移工收取仲介費，但轉而於移工在台工作期滿3年欲轉換雇主、續聘時收取「買工費」。勞動部昨表示，已有仲介公司因收取買工費遭罰逾1000萬，裁罰金額史上最高，未來也將處1年以下停業處分。

目前仲介依法可向移工收取服務費，但不時傳出移工在工作期滿需續聘或轉換雇主時遭收取「買工費」，例如今年10月有20位印尼移工在勞動部前集體控訴，被違法收取100餘萬的買工費，若不支付，仲介將拒絕協助辦理續約。

勞動部勞動力發展署組長蘇裕國昨指出，收取買工費違反《就業服務法》，將面臨超收金額10倍至20倍的罰鍰，並處1年以下停業處分。

他表示，日前民團陳情多名移工遭仲介公司收取高額買工費，勞動部立即請地方政府查處。

蘇裕國指出，勞動部對於任何不法收取費用的行為採取零容忍態度，民國114年已訪查仲介公司逾2200場次，查獲10家因違法超收費經地方政府裁罰，明年規畫訪查逾2500場次。根據勞動部勞動力發展署私立就業服務機構查詢系統，該仲介公司遭開罰1270萬元罰鍰。