違法裝假牙行醫20多年！彰化密醫1審獲緩刑 檢方上訴1原因成功逆轉

記者潘靚緯／彰化報導

彰化莊姓男子當密醫長達20多年，一審遭判刑8月、緩刑2年，檢方提上訴，二審改判撤銷緩刑。（翻攝自Google Maps）

彰化縣一名莊姓男子，未具有牙醫資格，卻從1992年開始開設牙醫診所，替民眾裝設假牙。去年衛生局接獲檢舉，查獲莊男違反醫師法，一審判刑8個月，緩刑2年，公益捐30萬元。檢方不服上訴，認為莊男非法行醫長達20多年，非單一偶然犯罪，二審法官審酌，一審未諭知緩刑理由與法條，因此撤銷緩刑宣告，判刑8個月。

檢方調查，彰化縣莊姓男子，未取得牙醫師資格，卻在1992年到2020年間開設牙醫診所，替患者製作、裝設假牙、牙套等醫療行為，並收取費用，去年經民眾檢舉後，由衛生局及轄區警方查獲。

一審時，莊男坦承犯罪，法官依違反醫師法，判刑8月、緩刑2年、公益捐30萬元，檢方不服提出上訴。檢方指出，莊男擔任密醫，違反醫療法長達20多年，非單一偶然犯罪，其行為已使國民健康暴露於高度風險當中。另，莊男也未與被害人達成和解，缺乏積極作為彌補告訴人損害作為，且犯後態度不佳，一審量刑過輕，請求撤銷改判。

根據《聯合新聞網》報導，台中高分院指出，一審雖依違反醫師法，判莊男8個月徒刑、緩刑2年、公益捐30萬元，但一審在論罪科刑欄，沒有任何諭知緩刑的理由、法條依據，有判決理由不備的違法，加上莊男曾犯下公共危險罪，遭判刑3個月，已執行完畢，因此不符合「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑之宣告」的緩刑條件，因此撤銷緩刑，判刑8月、公益捐30萬元，仍可上訴。

