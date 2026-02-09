違法貪腐開鍘張又俠 習一統軍權

中國解放軍2027年要慶祝建軍100周年，軍方高層人事卻接連大震盪。1月24號中共中央軍事委員會副主席張又俠及參謀長劉振立，嚴重違紀違法遭立案調查，這是1971年林彪之後，解放軍最高階將領落馬。

張又俠違紀違法 威脅習領導權

美國《華爾街日報》引用消息人士報導，張又俠涉嫌向美國洩漏核武情資，並收賄拔擢前國防部長李尚福等人而受到處分。其實更重要的是，張又俠在軍中有小圈圈，威脅習近平的領導權。

張又俠跟習近平同屬紅二代，父親張宗遜跟習父習仲勛曾是戰友，因此也屬於習家軍。

軍中貪腐阻礙改革 習決定開鍘

2022年組成中央軍委7人領導班子，張又俠已屆退休年齡，仍破例續任。但三年多來，連張又俠在內，已有5人落馬，只剩下習近平和副主席張升民。

專家認為，過去十多年習近平改革軍隊，提拔張又俠等人，強化在軍方的權威跟領導力。但是軍中貪腐阻礙改革，這些人表面上支持改革，實際上卻抗命，陽奉陰違，習近平大為不滿。

整肅中央軍委 短期攻台機率低

中央軍委會接連受到整肅，只剩下空殼，撤職的官員有不少隸屬火箭軍，而火箭軍又是對台動武的主力。專家認為，中共軍事領導層會斷層，短期內對台動武的機率不大。

責任編輯／李家成

