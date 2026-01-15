違法進用大姑涉圖利 前海科館長陳素芬收押禁見

（中央社記者王朝鈺基隆15日電）前國立海洋科技博物館館長陳素芬在擔任館長期間，違法進用大姑廖姓女子，檢察官昨天約談陳素芬、廖女後，今天凌晨向法院聲請羈押禁見陳素芬、廖女獲准。

由於夜間不訊問，基隆地方法院今天上午10時30分召開羈押庭，約在中午12時30分裁定陳素芬、廖女收押禁見。

檢方表示，陳素芬於民國108年4月起擔任海科館長，於110年9月間違法進用具有三親等內姻親的廖女，擔任海科館臨時人員，全案經監察院通過彈劾，並移送懲戒法院審理中。

檢方指出，因相關案情仍涉有刑事不法，檢察官昨天指揮法務部廉政署對陳素芬、廖女及證人住處共3處發動搜索，除被告陳素芬、廖女外，並約談8名證人。

經檢察官訊問後，認定被告陳素芬、廖女共犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，今天凌晨向基隆地方法院聲請羈押禁見。

陳素芬於113年間遭指控職場言語霸凌，員工想請特休假被罵，獸醫師想參加受訓，也遭批「整年都在受訓」，之後又被爆違法進用三親等內人員。教育部調查後，確認陳素芬職場霸凌、違法進用三親等內人員成立，記1大過並調任非主管職務。（編輯：張雅淨）1150115