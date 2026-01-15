違法進用姻親 海科館前館長被聲押禁見 7

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

國立海洋科技博物館前館長陳素芬在任內被爆職場霸凌行為，又違法進用其大姑廖姓女子為臨時人員，被監察院彈劾，並移送懲戒法院審理中，由於陳女進用二親等姻親涉有圖利的刑事不法，基隆地檢署14日執行搜索，並約談陳女、廖女外及8名證人，檢察官偵訊後，認陳、廖2女共犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，今（15）日向基隆地院聲請羈押禁見獲准。

陳素芬在國立海洋科技博物館長任內，被爆對同仁採霸凌式管理行為，且情緒控管能力不足，及自110年11月起進用其配偶之胞姊廖女任職該館臨時人員至113年12月2日。

教育部進行調查認定陳女行為構成職場霸凌，及違反教育部所屬機構作業基金進用編制外人員實施原則規定。監察院調查後，認定國立海洋科技博物館前館長陳素芬於館長任內，對同仁有職場霸凌行為，另明知廖女為其二親等姻親仍進用為臨時人員，並於核定廖女之考核、敘獎及其本人之敘獎均未自行迴避，核有違失，爰依法提案彈劾。並決定全案移送懲戒法院審理。

基檢表示，陳女與廖女具有三親等內姻親之關係，陳女於108年4月起擔任海科館館長，於110年9月間違法進用具有三親等內血親、姻親之廖女擔任海科館臨時人員，因相關案情仍涉有刑事不法，於是在14日指揮廉政署對陳女、廖女及證人住處共3處發動搜索，除被告陳女、廖女外，尚約談8名證人。

檢察官訊問後，認被告陳女、廖女2人共犯貪污治罪條例圖利等罪，犯罪嫌疑重大，且均有串滅證之虞，向基隆地方法院聲請羈押禁見。基院中午開庭後裁准。

照片來源：翻攝國立海洋科技博物館長臉書

