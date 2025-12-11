違禁團令？金旅獎頒給大陸遊程

在政府對大陸地區禁團令未解除之前，本屆金旅獎也頒發給十六條大陸地區之遊程。（品保協會提供）

記者傅希堯∕台北報導

第十三屆金旅獎及品保優旅選十一日頒獎，雖然政府尚未開放出團前往大陸地區，仍頒發給晴元等旅行社之十六條大陸遊程。品保協會宣傳委員會主委李奇嶽指出，協會對大陸遊程規劃進行書面審查，為日後開放出團做好準備。

品保協會指出，本屆金旅獎從入境旅遊、出境旅遊、國民旅遊等三大類別中，評選出一百零五條金旅行程。觀光署副署長黃荷婷指出，這些遊程展現業者的努力與用心，也代表旅客對旅行業的信任與肯定。

然而，金旅獎之評選項目中，卻包括大陸地區遊程，並分為華北、華中、華南港澳、西南、西北等五區評選，晴元等旅行社的十六條大陸遊程獲獎。在大陸地區出團禁令未解之前，無異於將「公開的秘密」搬上檯面，黃荷婷出席典禮也似為大陸遊程背書。

李奇嶽指出，金旅獎評選大陸遊程行之有年，在政府尚未解除大陸出國禁令前，協會採書面審查評比各旅行社規劃的遊程，不似其他地區旅程必需實際操作出團，並未違反禁團令。

協會理事長張永成指出表示，本屆評選依價格合理、內容透明、旅客滿意度等指標，從三百五十二件參賽作品中選出一百零五條最佳行程，今年更邀請外國駐台觀光機構代表擔任評審，讓評選更具國際視野。