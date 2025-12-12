違章工廠納管 6縣市3成5卡關

農地違章工廠就地合法化上路3年，共有3.2萬家低汙染未登記工廠申請納管。（本報資料照片）

農地違章工廠就地合法化上路3年，共有3.2萬家低汙染未登記工廠申請納管，屬於第一級重點區的新北、桃園等6縣市就達3萬家。但根據統計，業者提交的工廠改善計畫書，卻有多達3成5比例6縣市仍未受理，將影響業者申請補助權益。經濟部表示，已研訂審核指引協助縣市政府加快。

依《工廠管理輔導法》，農地違章工廠需於2022年3月19日前申請納管，滿1年後要提工廠改善（消防、汙染）計畫書，並繳交營運管理金，取得「特定工廠登記」（簡稱特登）就地合法，還可向經濟部提報「基礎轉型計畫」，得到最高150萬元補助。

全國共有4.6萬家未登記工廠，屬於低汙染者可轉合法，最後有3.2萬家申請納管。根據審計部統計，至今年3月底，納管期已滿3年，提改善計畫書滿2年，可是屬於第一級輔導的新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市及彰化縣等6縣市，涵蓋逾3萬家，業者已提改善計畫書2.2萬家，卻仍有7800多件待審，約3成5未被受理。屬第二級的台北市、宜蘭縣、新竹縣等11市縣，收3273件改善計畫書，也大約有2成2未審。

審計部指出，如果地方政府審查速度過慢，導致業者工廠改善計畫未能於受理期間核定，將影響業者補助權益，經濟部應督促市縣政府改善。經濟部回應，已研訂「優化工廠改善計畫審核指引」，協助市縣政府加快辦理進度，並定期召開工廠管理輔導等相關會議檢討。

桃園市經濟發展局指出，桃園市受理低汙染既有未登記工廠納管申請3624家，審查率達99.9％，其中經核定納管2305家，經核准改善計畫1402家，案件持續審查中。高市府經發局表示，高市納管工廠審查率已逾7成，為保障業者申請中央最高300萬元補助，高市已啟動補助案件優先審查及隨到隨審機制，針對有意申請研發與轉型補助的工廠即到即審、加速協助，並持續輔導補助件對接中央經費補助，確保業者不因行政程序錯失補助機會。