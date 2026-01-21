違章建築也要繳房屋稅？關鍵不在有沒有合法，而是「這一點」！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

為了增加利用空間或機能，屋主可能加裝或加蓋設施來達成目的，但依照房屋稅法規定，只要是增加房屋使用價值的建築物，即有可能被課徵房屋稅，民眾最好多加留意。

案例說明：承租倉庫 發現鐵皮屋也須繳納房屋稅

小葉是一名網路賣家，近來因常舉辦促銷活動及擔任團購主，網路商場的生意越來越好，急需租用一個倉庫存放商品，以便及時出貨。小葉找到了一間建築物旁的鐵皮屋，很適合當倉庫，於是跟屋主接洽租賃，且獲得租金報價，但小葉認為租金比想像中來得高，房東表明是因為鐵皮屋也須繳納房屋稅，故將稅金納入租金計算，讓小葉感到十分驚訝……

有很多鐵皮屋不是合法建物，竟然也需要繳納房屋稅嗎？這是許多民眾常有的疑問，尤其是擔心自己的違章建築會因此被追稅或遭到處罰。

建業法律事務所資深顧問暨會計師林心瀠表示，根據房屋稅法的規定，只要是附著於土地的各種房屋，或是與增加房屋使用價值有關的建築物，便已具備課徵房屋稅的要件。換言之，即便房屋沒有使用執照、沒有所有權狀，甚至是違章建築，也仍然需要依法繳納房屋稅。

不過，林心瀠特別提醒，這種課稅的規定只是為了維護租稅公平及健全房屋稅籍，並不代表違章建築可以因此「就地合法」。換句話說，違章建築未經建築主管機關審查、許可並核發使用執照前，仍屬於不合法的建築物，課徵房屋稅只是稅務上的規定，而非法律上的認可。

公寓加裝電梯 也須課徵房屋稅

林心瀠也指出，早期許多民眾購買的是透天或公寓，隨著年紀增長，爬樓梯成為日常困擾。因此，不少人會選擇在自家透天或公寓增設電梯，以提升居住便利性。

稽徵機關提醒，民眾在電梯增設完成後，必須於30日內向所在地稽徵機關申報，併入房屋稅籍課徵房屋稅。若逾期未辦理，不僅會被補徵漏掉的稅額，還可能加處漏稅額2倍以下的罰鍰。一個小小疏忽，可能讓原本不高的稅費瞬間增加好幾倍，因此申報與繳納都是不可忽略的責任。

此外，騎樓原本是供公眾行走的公共空間，可以享有房屋稅的減免。然而，新聞上常見一些商家占用騎樓做生意，或是1樓住戶將騎樓用鐵捲門圍起來，作為自家汽機車的停放空間。這些行為已妨礙公共通行，不再符合「供公共通行」的減免原則，因此無法享受房屋稅減免，依規定仍須課徵房屋稅。

加裝太陽能光電設施 不須繳納房屋稅

至於近年中南部常見的平房屋頂加裝太陽能板的情況，是否也需要課徵房屋稅呢？林心瀠表示，財政部於民國111年已發布解釋函令，若太陽光電板僅以支柱直接支撐，未另外以建材舖設頂蓋，且未設門窗或牆壁，則此類支柱不屬於房屋稅課徵範圍，因此不須繳納房屋稅。

至於光電板本身則屬於機器設備，主要功能是吸收太陽光轉為電能。財政部認為，其對房屋使用價值的增加非常有限，且用途不同於一般棚架，在未做其他用途使用情況下，同樣不屬於房屋稅課徵範圍，因此屋主不須為光電板繳納房屋稅。

總結來說，不論是違章鐵皮屋、頂樓加蓋、增設電梯，甚至騎樓改作他用，房屋稅的課徵規定都是依據「房屋是否增加使用價值」而定，與建物是否合法無直接關係。而太陽能光電設備則屬例外，因其對房屋本身的增值有限，因此免課房屋稅。民眾在日常生活中，除了注意合法建築規範外，也須留意稅務申報，避免因疏忽而增加額外負擔。

須課稅vs免課稅項目

須課房屋稅：違章建築／加蓋／增設電梯／騎樓改用

免課房屋稅：太陽能光電板及其支柱／符合規定的騎樓

（圖片來源：Shutterstock僅示意 / 內容僅供參考，投資請謹慎為上）

文章出處：《Money錢》2025年12月號

下載「錢雜誌App」隨時隨地掌握財經脈動