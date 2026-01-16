違規不改照營業 土城警聯手市府斷水斷電斬除治安污染源

土城1間養生館缺失仍未改善，遭公安小組執行斷水斷電。（警方提供）

新北市土城區金城路某足體時尚館於去（2025）年9月份為土城分局持臺灣新北地方法院所核發之搜索票查獲經營色情行業，嚴重影響善良風俗，也造成治安危害，且該養生館位於住宅區，土城分局為斬除治安污染源，運用第三方警政，經市府公安小組執行公安稽查，發現該養生館有違反建築法規之公安缺失，立即張貼黃單限期改善，並由工務局依法裁罰新臺幣18萬元。

影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，將報請公共安全聯合稽查小組進行稽查。（警方提供）

土城分局複查該場所仍持續營業，且逾期限未改善公安缺失，違規事實明確，再次報請公安會議決議，並由公安小組（警察局、土城分局、消防局、經發局、工務局、台水、台電）於昨（15）日複查時，缺失仍未改善，當場執行斷水斷電。

土城分局表示，市府公安小組跨域整合相關單位，發揮行政一體的團隊力量，嚴格管制治安問題的源頭，全力打擊消滅「治安污染源」，對於犯罪場所等影響治安問題，絕對強勢執法，貫徹市府公權力，根本解決治安問題。

土城警方表示，未來仍將持續結合市府行政團隊，針對影響治安及公安場所，只要查獲犯罪事證，即報請公共安全聯合稽查小組進行稽查，勸告業者勿以身試法、心存僥倖。另請房屋所有人應避免將房子出租給不法業者，以免造成治安疑慮又損及自身權益。

