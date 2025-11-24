違規仔「對警察揍臉」反控「警察打人」…這次換法院打他臉 判刑7個月

記者洪正達／高雄報導

陳男不滿黃姓員警取締他違停竟攻擊對方，後續還誣告黃員打人，目前確定要入監服刑7個月。(示意圖，與本案無關／翻攝畫面)

高雄陳姓男子2023年某晚違停被取締，因此心生不滿對著黃姓員警揍臉、推倒機車，當場依公共現行犯逮捕送辦，沒想到他反過來誣告警方打人，案經高雄高分院審理後依誣告罪判處7個月徒刑，但他不服上訴被駁回定讞，檢方近期將通知他到案服刑。

判決指出，陳男2023年2月11日晚上7點多，因違停在旗山區瑞峰橋被警方取締，沒想到他被開單不滿，當場揍了員警臉部一拳，隨即依妨害公務罪嫌逮捕，檢方在複訊後准他交保候傳，沒想到當晚10點隨即到旗山醫院驗傷，並於隔天到橋檢控告黃姓員警打人。

橋檢於是在同年7月25日傳喚陳男應訊，陳男仍堅稱黃員打人致傷，但檢方在偵辦期間發現陳男指控不實，處分黃員不起訴，並依誣告罪起訴陳男，全案直到二審時依法判處陳男7個月徒刑，上訴又遭最高法院駁回，全案定讞才幕。

不良行為，請勿模仿！

