違規低價醫材 充斥電商平台…業者不斷換名販售

電商平台充斥標榜具醫療輔助功能，卻無醫材許可字號的違規醫材，業者批評主管機關查處力道不足，放任廠商非法引進銷售，讓民眾暴露於使用風險中。記者杜建重／攝影

近年不少長照家庭，因無法負擔價格較高、依法核可的醫療輔具，轉向至電商購買標榜「便宜」，但來源不明的器材，卻深陷使用風險中；衛福部食藥署雖持續查緝，但業者仍不斷換名販售，加上現行補助難以貼近需求，使民眾被迫要在「價格」與「安全」間取捨。

於電商平台輸入「代步車」、「手推椅」或改用簡體字輸入「輪椅」，就能搜尋到動輒上百筆，價格不到兩千元的輪椅，商品頁面充斥簡體字，有些標榜具醫療輔助功能，但所標示的醫療器材許可證字號，實際上對應的是其他產品，與輪椅無關，疑刻意誤導消費者。

台灣職能治療師學會副秘書長黃上育說，網路上販售的違規醫材，不只有輪椅，若輸入「拉脖子、拉腰」等關鍵字，就會出現大量「頸椎牽引帶」、「脖子牽引器」等產品，兩、三百元即可購入。

黃上育說，這些違規的平價輪椅最常見的問題包括結構不穩、螺絲鬆脫，或選用不耐候的塑料材質，乍看很耐用，實質根本沒取得認證，完全是拿使用者安全在冒險，曾有位半身癱瘓的患者使用違規輪椅，才第一天上路踏板就脫落，照顧者沒發現，患者腳掌一路磨擦地面，最後造成皮膚潰爛。

物理治療師張詠家表示，民眾會趨向購買便宜的違法醫材，與現行制度也有關，傳統輔具補助金額為三年四萬，以鐵製輪椅為例，市價一台約五到六千元，一般戶補助一七五○元、低收入戶可補助三千五百元，一般戶仍要自付三千多元，如果長照家庭還需購買其他項目，需用到補助，就會轉向網路標榜「低價」的品項。

樂齡網總經理張慶光指出，網路充斥未經核可的醫療輔具，主管機關查處力道不足，放任廠商非法引進銷售，讓民眾暴露於使用風險中，也造成合法業者不公平競爭，在網購成為主流下，食藥署應落實監管。

消基會秘書長陳雅萍認為，電商平台須負起上架審核責任，當賣家不具醫療器材販售資格，就不該讓商品上架。數發部回應，無論實體店面或網路平台販售違規商品，主管機關食藥署都可要求下架。

食藥署指出，已經透過關鍵字巡查並與平台合作下架違規商品，去年上半年，查獲網路違法販售醫療器材案件逾六百件，多數為無照醫材商，違規品項包含進口輪椅與電療設備，籲民眾應選購具許可證或登錄字號的醫材；若因特殊醫療需求須專案自國外輸入，應檢附醫師證明申請，確保安全。

